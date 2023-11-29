中一選區劉燈鐘提政見 溫寮溪聯絡道路高架延伸至大安

台中市第一選區立委參選人劉燈鐘今天在競選服務處提出「大甲溫寮溪聯絡道路高架延伸至大安」的政見，期盼根本解決大甲市區交通阻塞問題，並方便大安居民至台中市區和聯貫國道3、4號和1號。

中一選區立委參選人劉燈鐘表示，國道3號大甲交流道進入大甲區的車輛眾多，外環道和周遭地區車輛的匯入，車流量極大，交通號誌多，經常讓車輛在道路上阻塞，假日車陣長。劉燈鐘說，目前台中市雖已進行大甲交流道連結經國路外環道路工程，並預定於2025年完工啟用，但將使其他地區的車流量隨之大增，交通需要全面的超前部署。

劉燈鐘說，大甲市區原本的車流量極大，為減少至大安區車流經由溫寮溪道路直接進入後的交通瓶頸現象，應將該道路高架延伸至大安西濱快速道路，才能有效解決未來交通阻塞的問題，並方便大安居民聯貫國道3號、4號和1號；同時也方便大甲鄉親經由西濱道路往返北部、南部地區；劉燈鐘表示，為了讓甲安埔地區能有更好的發展，當地非常需要東西向的便捷交通。