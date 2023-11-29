救人口流失！彰化青年就業補助條件放寬 大一生、外縣市可申請

彰化縣府為挽救低薪及人口流失問題，今年推「青年職場實習創薪加倍領獎勵計畫」，讓設籍彰化縣或學籍在彰化的大學生有薪實習，目前提出企業實習職缺已達700多個，有近百人提出申請，為再提高申請數，縣府放寬條件，不限大四生，從大學大一開始，就可以申請有薪實習，就讀外縣市大學的彰化人可受惠。

彰化縣最早推出「青年創薪加倍領獎勵試辦計畫」，但因限制多，僅10多人申請計畫，成效不如預期，經企業、學校建議，今年起納入實習補助，企業廠商加入的意願提高，已有150家事業單位，提供700多個實習職缺，行業類別從傳產、觀光旅遊休閒、餐飲服務到室內設計都有，也有股票上市櫃公司。

彰化縣府青年發展處長黃金樺表示，不少企業主也反應，大四生開始找工作，若大四才開辦有薪實習時間有些晚，應該提早讓大學生進入職場，早一點摸索職場環境，才能提高畢業留鄉工作的意願，政策今年再檢討，將放寬申請條件，只要年滿18歲至29歲設籍彰化縣，就讀縣內或外縣市的大學的年青人就可申請。

參與計畫在飯店房務部實習的大三生說，實習內容實際參與整理客房到備品準備，與在學校學到有落差，磨練經驗還可以領到基本工資以上的薪水，業者也投勞保和勞工退休金提撥，等同已進進職場工作，透過公部門媒合也較為安心。