玉山郡大林道千年紅檜有靈性 土地廟成地方山林守護神

南投信義鄉望鄉分場內有一株千年紅檜神木，因樹形優美、傳聞有靈性，被視為林場精神標的，日治時期神木前方以檜木建造迷你神社，供奉守護此方的山神，林業及自然保育署南投分署沿襲日據時代慣例，於每年辦理祭祀活動，祈求林場工作人員平安。

南投分署表示，望鄉分站位於郡大林道23K處，從日據時代就開始伐木作業，當時稱為巒大山林場望鄉分場，據退休前輩說，紅檜神木前的迷你神社鳥居，原供奉日本神明，但台灣光復後被遷請回日本，林工只好請來土地公守護神木，並加祀金樹神、中壇元帥和天上聖母等3尊神明，被視為林場精神標的，還每年舉辦台版「神木祭」，確保居民和伐木作業安全，也祈求山區平安，習俗延續至今。

台灣山林素有山神的傳說，南投分署指出，望鄉工作分站旁的這株胸圍超過14公尺的檜木，樹齡逾千年，因樹形優美、傳聞有靈性，據以前林場前輩提到過，大約民國70多年前，望鄉山區曾發生一起山難，一直找不到人，後來家屬去望鄉分站旁把所有神祉全部祈求一遍，後來大約4至5天後就找到人，並且平安無事。

至於金樹神之名如何來？當年望鄉分站站主任賴宏說，千年巨檜被視為林場精神指標；60年代未期，有南部信眾上山包遊覽車上山拜拜說，「金樹神」託夢要求雕塑金身，經工作站住雲林縣斗六的同事找到當地雕刻師雕塑金樹神供奉在土地廟護佑山林，金樹神成了玉山、郡大守護神。

之後，林業人員依台灣風俗將土地公請進神社，並沿襲日據時代慣例，於每年中秋前夕辦理祭祀活動，祈求林場工作人員平安，業務順利。祭祀當天整個林場的工人及相關公部門員工都會回來，一齊祭祀土地公、山神及林場作業犧牲的員工等，也會請總鋪師上山辦桌，並請來布袋戲團酬神。後來因緣際會，又加祀金樹神、中壇元帥和天上聖母等3尊神明，祭祀時間也避開雨季而改至歲末年終之際。