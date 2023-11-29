彰縣府送鄰長腳踏車代步 鄰長：服務山區、年紀大怎麼騎？

彰化縣府為感謝鄰長長期為民服務，尤其在疫情期間幫忙宣導與發送物資，縣府編列鄰長為民作業服務費，以每台3千元採購腳踏車提供代步，縣內共9215名鄰長受惠，不過有鄰長表示，自己服務範圍屬山坡地，且年事已高，騎機車較方便。

有芬園的村長指出，芬園鄉內有一半以上的村都有山坡地，且大多數鄰長服務多年，年紀較大，發腳踏車給鄰長騎去服務，實在很擔心；且腳踏車要列為村里辦公室財產，若鄰長換人還要交接下去，之後若損壞要維修或遺失了，都很頭痛。

也有芳苑的鄰長說，村內範圍很大，從2鄰到24鄰就距離4公里，平時發送物資都要騎機車代步，腳踏車可能最後變成家人騎。

彰化縣長王惠美今在致贈鄰長腳踏車活動中指出，地方若只有公所和里長服務是不夠的，尤其疫情期間看到鄰長挨家挨戶發送物資與文宣，一起走過疫情艱辛的挑戰，縣府研議編列鄰長為民作業服務費，考量現在聯合國講求永續發展，採購腳踏車提供鄰長代步，減輕負擔，王惠美也強調，禮輕情意重，知道鄰長很辛苦，藉由贈送腳踏車表達感謝。

彰化縣有591村里、9215名鄰長，擔任鄰長無給職，各鄉鎮市公所大都提供鄰長報紙、每年一次自強活動的福利，也有的會贈送生日蛋糕，或提供意外險等；不過今年也有村里辦公室向縣府提出鄰長希望有退職金的需求，對此縣府民政處表示，有函文給內政部詢問，但因鄰長本來就是無給職，於法無據可以編列預算提供退職金。

芳苑漢寶村長鄭鵬豐說，鄰長大都是過去服務持續至今，不太會更換，對地方來說當鄰長有榮譽感，他製作統一服裝，若有活動或公祭他也會邀請一起前往，提高凝聚力。