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離譜！草屯鎮學產地 教育部租賃民間業者竟興建宮廟

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
草屯鎮新豐里教育部所屬學產地，竟透過租賃給民間公司轉興建宮廟，引起居民反彈抗議。圖／南投縣政府提供
草屯鎮新豐里教育部所屬學產地，竟透過租賃給民間公司轉興建宮廟，引起居民反彈抗議。圖／南投縣政府提供

南投縣草屯鎮新豐里新豐社區2055地號屬學產地，卻將興建廟宇，引起居民抗議。南投縣政府表示，基地屬於教育部管理，教育部和「水工弘運資產管理有限公司」簽訂租賃契約，縣府接獲陳情後，已向教育部反映，只要教育部終止租約，縣府會立即撤銷建照、執照。

立委馬文君說，學產地是台灣先民捐助土地興學，土地應作為為學校用地或教育用途，現在拿來蓋宮廟很不恰當。她和教育部、縣政府討論。教育認為，將從嚴檢視承租人與建照申請人是否為同一權利主體，如果承租人未經同意而提供第三人使用，就會終止租約。

新豐社區陳姓居民說，新豐為重劃區，幾乎規畫作為住宅用地，但這塊學產地由民間公司承租後，原以為要興建住宅，沒想到竟是要蓋宮廟「紫受宮」，不僅不符合學產地使用目的，社區內興建宮廟，遶境、法會及焚燒紙錢，都會影響社區環境，讓居民難以接受。

南投縣建設處表示，這塊土地屬於農村重劃區乙種建築用地，由教育部和「水工弘運資產管理有限公司」簽訂租賃契約，教育部去年7月6日出具土地使用權同意書，讓業者辦理廟宇建物的建造執照申請。

縣政府在接獲民眾陳情反對意見後，多次將相關陳情轉陳教育部審慎評估考量該租約是否合宜，以及是否已違反學產土地的租賃契約精神？

建設處也表示，教育部出具的本案土地使用權同意書，以及申請建造執照時，申請人都是「水工弘運資產管理有限公司」，但是實際興建使用的卻是「紫受宮」，這部分是否已經違反｢不得將租賃標的物轉租、轉借或以其他名義供第三人使用」的規定，建設處也請教育部慎重檢視是否已構成終止租約條件，若教育部終止租約收回該土地使用權同意書，則建造執照將失其申請依附，就會撤銷建造執照。

草屯鎮新豐里教育部所屬學產地，竟透過租賃給民間公司轉興建宮廟，引起居民反彈抗議。圖／南投縣政府提供
草屯鎮新豐里教育部所屬學產地，竟透過租賃給民間公司轉興建宮廟，引起居民反彈抗議。圖／南投縣政府提供

教育部 資產 南投 馬文君

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