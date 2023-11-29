科博館植物園聖誕紅花展 14種600盆聖誕紅一次亮相

聖誕節將至，國立自然科學博物館植物園推出「聖誕紅。不紅？聖誕紅新品種花展」，在植物園特展室打造聖誕紅專區，展出國內外14種紅、粉紅、白、黃色等600盆聖誕花，並與草悟系「2023 PARKLANE CHRISTMAS 聖誕紅通通」街區主題活動、「晴天禮物交換所」串聯，展期即日起至明年1月2日。

科博館生物學組植物園科助理研究員陳盈君表示，「聖誕紅」是台灣第一個納入「植物品種權」保護的花卉作物，目前國內有7個品種聖誕紅受到保護，30個品種正在審查中。

陳盈君說，這次花展要打破「聖誕紅只有紅色」的印象，另介紹聖誕紅新品種育成的歷程，強調「植物品種權」及「品種保護」概念，須藉由法規和商業手法避免盜繁，尊重育種者權益，才有機會讓國外新品種聖誕紅持續來台亮相，讓國內育種家願意投入新品種研發及生產，強化產業競爭力。

這次植物園共展出14種、600盆聖誕紅植栽，有經典紅色苞片的「聖誕節」、淡粉色苞片鑲嵌白色斑紋的「斑葉粉紅公主」，正白色的「純白」，紅色帶白斑的「冰火」、紅色散佈米黃色斑點的「星鑽」聖誕紅等品種，其中還有2種亮黃色的「金月」、「檸檬聖誕」，相當吸睛。

陳盈君分享，聖誕紅屬於大戟科大戟屬植物，是墨西哥原生植物，因花期在聖誕節前後，常被應用為節慶裝飾花卉，為台灣僅次於蝴蝶蘭的最大宗盆花。我們欣賞聖誕紅的部位其實是苞片，它真正的花則在苞片中心，雌花、雄花及兩性花都沒有萼片和花瓣，民眾賞花時可靠近留意觀察。

今年科博館響應草悟系「2023 PARKLANE CHRISTMAS 聖誕紅通通—晴天禮物交換所」，11月30日至12月26日，民眾憑「晴天卡會員點數150點」於晴天卡APP兌換，即可來科博館綜合服務中心兌換聖誕紅3吋盆栽，限量50份送完為止。

科博館館長焦傳金說，植物園1999年成立，以台灣低海拔特色生態和熱帶雨林為展示主題，戶外有8個具台灣代表性生態區造景、超過800種植物，是國內物種保育及生態教育的絕佳場域，2024年將邁入開園25周年。