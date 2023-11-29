台中淨零永續條例 拚2、3讀

台中市政府制定台中市永續淨零自治條例，今年中曾送議會審議，但議員擔心部分條文與中央牴觸退回；該法案昨捲土重來，在議會法規委員會修正通過，將送大會二、三讀。目前六都中，台北市、高雄市也通過相關自治條例，但中央都尚未核定。

中央今年2月修正公布「氣候變遷因應法」，台中市政府原本已制定發展低碳城市自治條例，修正後重新制定永續淨零條例，從教育、生活與產業面推動淨零減碳策略；政壇預估，法規會通過後，最後應可三讀過關。

審查過程中，民進黨議員江肇國認為，16條規定攤販集中區、餐飲與排放高油煙產業，應設置集氣與油煙處理、油水分離設備，一旦違規開罰1萬至10萬，應考量如何有效執法，給予輔導期等，讓攤商能負擔。

國民黨議員李中說，宣示性條文看似無害，但像54條要求建立節水、循環用水等，過去也有相關規定，結果營造業開挖地下室，得把地下水提供澆灌，但需求沒那麼多，讓業者疲於奔命。

國民黨議員黃健豪建議，淨零永續是現行趨勢，目前缺乏綠領、碳盤查等人才，勞工局、經發局應妥善規畫人才庫，推動產官學合作等，不要推了淨零條例，卻無人可執行。

環保局長陳宏益說，新設的攤販集中區得符合新法規定，老牌夜市如中華路、忠孝路夜市等，要攤商馬上改善設備有難度，他建議保留條文，但執行上會分期分級輔導改善。

中市府低碳辦公室主任黃晴曉說，攤販管理自治條例有相關規定，僅要求限期改善，沒有開罰；此法攸關台中推動2050淨零排放，爭取議會三讀通過。