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台中淨零永續條例 拚2、3讀

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市政府制定台中市永續淨零自治條例昨在議會法規委員會修正通過，將送大會二、三讀。圖／聯合報系資料照片
台中市政府制定台中市永續淨零自治條例昨在議會法規委員會修正通過，將送大會二、三讀。圖／聯合報系資料照片

台中市政府制定台中市永續淨零自治條例，今年中曾送議會審議，但議員擔心部分條文與中央牴觸退回；該法案昨捲土重來，在議會法規委員會修正通過，將送大會二、三讀。目前六都中，台北市、高雄市也通過相關自治條例，但中央都尚未核定。

中央今年2月修正公布「氣候變遷因應法」，台中市政府原本已制定發展低碳城市自治條例，修正後重新制定永續淨零條例，從教育、生活與產業面推動淨零減碳策略；政壇預估，法規會通過後，最後應可三讀過關。

審查過程中，民進黨議員江肇國認為，16條規定攤販集中區、餐飲與排放高油煙產業，應設置集氣與油煙處理、油水分離設備，一旦違規開罰1萬至10萬，應考量如何有效執法，給予輔導期等，讓攤商能負擔。

國民黨議員李中說，宣示性條文看似無害，但像54條要求建立節水、循環用水等，過去也有相關規定，結果營造業開挖地下室，得把地下水提供澆灌，但需求沒那麼多，讓業者疲於奔命。

國民黨議員黃健豪建議，淨零永續是現行趨勢，目前缺乏綠領、碳盤查等人才，勞工局、經發局應妥善規畫人才庫，推動產官學合作等，不要推了淨零條例，卻無人可執行。

環保局長陳宏益說，新設的攤販集中區得符合新法規定，老牌夜市如中華路、忠孝路夜市等，要攤商馬上改善設備有難度，他建議保留條文，但執行上會分期分級輔導改善。

中市府低碳辦公室主任黃晴曉說，攤販管理自治條例有相關規定，僅要求限期改善，沒有開罰；此法攸關台中推動2050淨零排放，爭取議會三讀通過。

議員 台中市 夜市 江肇國 環保局長 氣候變遷 黃健豪

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