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台中雅潭路燙平 1、2段明年中施作

聯合報／ 記者林佩均陳秋雲／台中報導
台中市改善行人安全，大雅區雅潭路路面、人行空間改善工程昨完工，縮減車道寬度並設置行人庇護島。記者林佩均／攝影
台中市改善行人安全，大雅區雅潭路路面、人行空間改善工程昨完工，縮減車道寬度並設置行人庇護島。記者林佩均／攝影

台中市改善行人安全，台中市長盧秀燕說，明年將編列13億元預算，盤點學校、醫院、商圈與交通場站等路口，改善交通軟硬體設施。盧秀燕昨到大雅鬧區雅潭路，主持路面與人行道改善工程完工，她強調，市府投入改善行人安全的預算會逐年增加，打造步行天堂。

盧秀燕昨下午到大雅鬧區，為銜接大雅、潭子的雅潭路燙平工程完工，舉行啟用典禮。盧秀燕說，雅潭路是用路人熱點，多年來僅部分鋪設、路面不平，這次爭取經費分3段優化，「整件衣服換新，不要縫縫補補」。

建設局表示，市府爭取前瞻計畫補助2.1億元，目前已完成雅潭路二、三、四段，後續還有雅潭路一、二段路面，因為經過中山路與崇德路等重要路口，總經費達9480萬元，將會進行路口優化設計，預計明年中旬施作。

當地里長陳明村說，雅潭路四段過去人行道狹窄，樹根浮根道路不平整，行人被迫走上馬路，路面因逐段修補，開車宛如宛如跳波浪舞。張姓民眾說，改善後的道路很順暢，騎機車不用再為了路面補丁「閃來閃去」，期待雅潭路一、二段早日完工。

市府表示，雅潭路四段人行道從1.4公尺拓寬為3公尺寬，兩側車道從22.5公尺縮減為19公尺，中間增設行人庇護島，讓行人過馬路更安全；另打造人本友善無障礙環境，重整樹穴，搭配雨水滲透降低逕流，將消防栓、變電箱等公設集中。

市府表示，近年投入改善行人安全預算逐年增加，2021年5.68億、2022年7.97億、2023年8億餘元，明年預算達13億元；目前已完成行人庇護島196處、退縮行穿線126處、綠斑馬628處、行穿線照明燈20處等。

人行道 盧秀燕

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