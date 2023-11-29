校長群組留言議員嗆告 台中40人退群

台中海線群組，市議員王立任對校長貼相關預算報導，表達不滿。40位校長退出群組。圖／讀者提供 台中市議會各委員會上周審查明年度預算，民進黨議會黨團策略性在教育文化、交通地政2個委員會，把涉及「中央補助」的預算送大會審議。海線已退休校長在教育社群群組留言、分享相關報導，民進黨議員王立任認為「擋預算」並非事實，揚言截圖提告，引發近40名群組成員退出該群組。

該退休校長後來在群組致歉，並收回訊息。王立任昨說，他並沒有擋、更沒有刪預算，當事人已致歉，他也不再追究。

多名海線校長說，教育群組還是少討論政治為妙。今起議會總質詢登場，藍綠將再掀攻防戰。中市府表示，預算是市政推動核心，盼議會審查早日完成。

台中市長盧秀燕日前輔選，批評中央對台中3大建設沒補助，引發藍綠攻防。民進黨團上周在6個委員會審查預算時，打算把「中央補助」的預算送大會審議，最後在交通、教育2委員會達標，其餘4個委員會僅保留大會發言權。

教育文化委員會上周審預算時，藍綠議員人數相當，綠營要求把教育局、運動局涉及中央補助的180億預算，送大會審議，藍營原本要求有意見可討論或保留大會發言權，最後綠營保證「不會刪」，藍營要求註記「政黨協商後可動支」，同意送大會討論。

吳姓退休校長在教育群組分享相關報導，提及「擋預算」等字眼。王立任在群組回覆，「事實是將歲出中央補助的部分送大會，委員會是共識決定，國民黨議員也沒有意見」，「再有抹黑及傳播不實消息，本人將會提告」。

當事人隨後收回訊息，王回覆「我已經截圖了，不是收回就沒事」，隨後群組內多人接連退出群組，引發海線教育圈熱議。

王立任昨回應，委員會審查時，從頭到尾都沒有刪預算，何來擋預算之說？他針對不實指控要求澄清，當事人已公開致歉，他也不再追究。

有海線校長說，教育文化預算大家關心，相關動態家長、地方都會熱烈討論；當天看到多人退出群組，細看才知道與預算有關，有人退出後又加入。也有校長說，議員對被指「擋預算」有反應可理解，教育群組最好不要討論政治。