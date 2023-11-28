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到台中港避難？烏克蘭一家三口開帆船請求進港 原來是方向舵故障

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
烏克蘭一家三口開帆船停靠台中漁港，船主說因帆船疑似方向舵故障，進港檢查原因。記者游振昇／翻攝
烏克蘭一家三口開帆船停靠台中漁港，船主說因帆船疑似方向舵故障，進港檢查原因。記者游振昇／翻攝

俄烏戰爭仍持續，有烏克蘭一家三口日前開帆船到台中海岸請求進港，最後讓這艘帆船開進梧棲漁港，外傳這家人可能尋求避難，海巡等單位查證後表明，他們因帆船疑似方向舵故障，進港檢查原因，海巡等單位提供協助，帆船目前仍停留梧棲漁港。

海巡署本月22日晚上6點30分接獲通報，有一艘帆船申請要進台中港，馬來西亞船籍的帆船停靠執檢碼頭，詢問船主停靠目的，船主表示因帆船疑似方向舵故障，進港檢查原因。

海巡署梧棲安檢所人員打電話給關務署台中關、移民署國境事務隊台中港分隊、台中港務警察總隊漁港中隊、疾管署台中港檢疫站、動植物檢疫局台中分局、海資所、中部航務中心等單位，各單位啟動調查機制。

台中市海資所今天表示，該帆船體型小，不適合開進商港，因此同意辦理緊急避難進港，23日至安檢所辦理緊急避難進港相關手續，讓帆船開進梧棲漁港。

安檢所人員上船登檢檢查，未發現可疑情事，海關台中關也依權責實施檢查，未發現相關違禁品，最後再接送烏克蘭一家三口至移民署台中港分隊，辦理入境手續。

移民署台中港分隊完成人員入境查核，同意3名烏克蘭人暫時入境7天，也協助這一家人到便利商店購買生活品。

26日晚上，船長表示帆船主機及方向舵已修復，將視天候海象出港開到菲律賓；台中海資所今天再詢問查證，船長說故障問題未完全排除，明天是否能順利出梧棲漁港仍未定。

烏克蘭一家三口開帆船停靠台中漁港，船主說因帆船疑似方向舵故障，進港檢查原因。記者游振昇／翻攝
烏克蘭一家三口開帆船停靠台中漁港，船主說因帆船疑似方向舵故障，進港檢查原因。記者游振昇／翻攝
烏克蘭一家三口開帆船停靠台中漁港，船主說因帆船疑似方向舵故障，進港檢查原因。記者游振昇／翻攝
烏克蘭一家三口開帆船停靠台中漁港，船主說因帆船疑似方向舵故障，進港檢查原因。記者游振昇／翻攝
烏克蘭一家三口開帆船停靠台中漁港，船主說因帆船疑似方向舵故障，進港檢查原因。記者游振昇／翻攝
烏克蘭一家三口開帆船停靠台中漁港，船主說因帆船疑似方向舵故障，進港檢查原因。記者游振昇／翻攝

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