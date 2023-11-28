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影／大雅區雅潭路四段燙平 一、二段預計明年中旬施作

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市大雅區雅潭路四段(中清路三段至昌平路四段)，路面與人行道改善工程，行人通行馬路中途設立庇護島，供來不及一口氣通行的長者與民眾安全駐足。記者林佩均／攝影
台中市大雅區雅潭路四段(中清路三段至昌平路四段)，路面與人行道改善工程，行人通行馬路中途設立庇護島，供來不及一口氣通行的長者與民眾安全駐足。記者林佩均／攝影

銜接台中市大雅區、潭子區的雅潭路，是用路人行經熱點，雅潭路四段燙平工程經費高達6767萬元，今由台中市長盧秀燕舉行啟用典禮，盧說，多年來雅潭路僅部分鋪設、路面不平，這次一次爭取經費分三段優化，「整件衣服換新，不要縫縫補補」。第三階段的雅潭路一、二段編列近1億元，預計明年中旬施作。

盧秀燕今下午到大雅鬧區，主持路面與人行道改善工程。盧秀燕說，明年已編列13億元，改善行人交通措施，交通局盤點學校、醫院、商圈、公共運輸場站路口，盤點改善行人安全；近年投入改善行人安全預算逐年增加，2021年5.68億、2022年7.97億、2023年8億餘元。

盧秀燕強調，雅潭路是往返潭子、大雅區重要道路之一，上、下班尖峰時段車流量大，且兩側有學區，人行道同樣重要。

往年都是區段修補，盧秀燕形容，像一件衣服縫縫補補，不平整，「這次一口氣爭取經費，整件換新衣服！」立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢、大雅區長林麗蓉與多位在地里長到場，見證歷史。

建設局表示，雅潭路爭取前瞻計畫總經費2.1億元，共分三階段施作，第一階段雅潭路二、三段經費5358萬元已完工、今天啟用的雅潭路四段(中清路三段至昌平路四段)經費6767萬元，接下來雅潭路一、二段因行經中山路與崇德路等大路口，經費9480萬元，將進行路口優化設計，預計明年中旬施作。

雅潭路四段多數位於二和里內，二和里長陳明村表示，昔日人行道狹窄，樹根浮起道路不平整，行人散步被迫走上馬路，而車道逐段修補、不平整，用路人車速快一點，宛如跳波浪舞，險象環生。

雅潭路四段人行道從1.4公尺拓寬為3公尺寬，兩側車道從22.5公尺縮減為19公尺，中間增設行人庇護島，讓行人通行馬路縮短距離，中途庇護島供來不及一口氣通行的長者與民眾安全駐足。

在地張姓民眾說，現在雅潭路二、三、四段相當順暢，騎機車不用為了補丁路面「閃來閃去」，順暢許多，期待雅潭路一、二段早日完工。

建設局長陳大田說明，雅潭路四段打造人本友善無障礙環境，規劃樹穴重整綠帶供行道樹生長，雨水滲透降低逕流量，提升防洪效能且降低排水系統負擔，集中消防栓、變電箱等公設集中樹穴公設帶，增加行人通行及行穿線庇護島空間，建立友善的行人交通路網。

台中市長盧秀燕今下午到大雅鬧區，主持雅潭路四段(中清路三段至昌平路四段)路面與人行道改善工程。記者林佩均／攝影
台中市長盧秀燕今下午到大雅鬧區，主持雅潭路四段(中清路三段至昌平路四段)路面與人行道改善工程。記者林佩均／攝影
台中市大雅區雅潭路四段(中清路三段至昌平路四段)，路面與人行道改善工程今啟用。記者林佩均／攝影
台中市大雅區雅潭路四段(中清路三段至昌平路四段)，路面與人行道改善工程今啟用。記者林佩均／攝影

人行道 盧秀燕 台中市 車道

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