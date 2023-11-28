台中購物節壓軸大獎送好宅！ 3房格局市值破千萬

台中購物節開跑逾1個月，將於12月26日截止，壓軸大獎是1戶精品好宅，台中市經發局今天表示，壓軸大獎從去年的2房變3房，市值破千萬，還搭配7.5坪大車位。

台中購物節從10月26日開跑已逾1個月，除了有現金獎3000元、10萬元、100萬元及百萬汽車等獎項外，最大獎就是1戶精品好宅。

經發局表示，有別於前幾屆以首購族小套房為主，今年的壓軸好宅是位於龍井區的幸福御墅社區，特別挑選適合一家3口居住，除了有3房2廳2衛的規格，還搭配7.5坪大車位，市值破千萬，適合正打拚的年輕人，也適合已退休的年長者。

經發局指出，好宅位於11樓層，可遠眺大肚溪、側靠望高寮，地理位置佳、環境清淨，距離學區不到5分鐘，5公里內有幼兒園、國小、中學及高中，鄰近也有火車站，如計畫出遠門，離國道3號、交流道等幹線皆方便，是適合家庭居住的好住所，希望中獎者能夠真正的感受幸福移居台中。

台中購物節今年第5屆，經發局說明，前4屆好宅得主皆為女性，2019年首屆豐原王小姐接到市長盧秀燕電話，直呼不可能，當初花6萬元跟團出國旅遊，沒想到會被財神爺眷顧。2020年南屯王小姐從高雄到台中工作，於南屯區租屋，原本就打算於台中置產，想不到在百貨的消費瞬間擺脫無殼蝸牛族。

2021年屏東陳小姐跟先生到台中訪友，看到朋友的女兒在登錄發票，他們也跟著登錄僅僅2512元，沒想到抽到最大獎；2022年北屯周小姐在買車後，因汽車業務提醒台中購物節活動期限快到了，所以盡快登錄消費金額，竟然就抽中最大獎。