友善國際觀光客！台中日韓遊客年增近一倍 中捷3站將增日韓報站廣播告示

疫後國際旅遊潮，台中日韓遊客逐年增加，市議員周永鴻6月時建議，台中捷運應於轉乘站加上日、韓語言報站廣播與告示，友善國際觀光客；中捷表示，日、韓語報站廣播和告示預計於12月1日，在松竹、大慶及高鐵台中站等3站上線。

據中市觀旅局統計，2021年日韓遊客投宿台中有近4.8萬人次，隔年增加至7.8萬，今年光上半年，投宿人次更躍升至9.4萬，全年統計人數可觀，日韓遊客訪台中年年增加。

周永鴻指出，日、韓兩國觀光客今年訪台人數分居2、3名，已成外國觀光客主力，台北和桃園機場捷運都已於部分車站啟用日、韓語廣播，高雄捷運也有日語廣播，台中捷運的日、韓語報站和告示遲未上線，可見對國際遊客市場不夠重視，應更體貼著想，便利日韓客使用。

中捷表示，自12月1日起，松竹站、大慶站、高鐵台中站等3個轉乘車站將新增日、韓語列車到站廣播，這3站的車站重要指引標誌也同步增加日、韓文標示；將持續蒐集國際客遊玩台中資訊，滾動調整列車廣播、標誌，提供友善國際旅客的乘車環境。

中捷說明，現行捷運列車到站廣播，包含國語、英語、台語及客語，12月1日起松竹站、大慶站、高鐵台中站的到站廣播將增加日、韓語，車門上方顯示器則是以中、英文（含車站代碼）播放到站名。

觀旅局表示，針對日本及韓國旅客，設計有8款觀光文宣摺頁，提供海外旅客便利精緻的旅遊資訊，包含以各種觀光主題製作出版4款摺頁、3款手冊，每款文宣皆發行日、韓版。

此外，12月將開航仁川-台中航線，未來也持續規劃赴日、韓舉行台中旅遊推介等觀光推廣活動，並與市內觀光旅遊業者合作，行銷本市觀光資源及重大節慶，引客台中。