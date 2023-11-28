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鹿港衛生所二期大樓動工 結合日照、健身房2025年完工

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化鹿港鎮衛生所二期大樓新建工程今天動工，規劃地下1層地上6層，將結合衛生所、不老健身房、日間照顧中心及社區心理衛生中心等。記者林敬家／攝影
彰化鹿港鎮衛生所二期大樓新建工程今天動工，規劃地下1層地上6層，將結合衛生所、不老健身房、日間照顧中心及社區心理衛生中心等。記者林敬家／攝影

彰化縣府推「一國中學區、一日照中心佈建」，鹿港衛生所二期大樓新建工程今天動工，規劃地下1層地上6層，將結合衛生所、不老健身房、日間照顧中心及社區心理衛生中心等，服務0到100歲各年齡層，預計2025年完工。

新建工程今天舉行動土典禮，彰化縣長王惠美表示，彰化縣鹿港以前的衛生所，建築物老舊耐震強度不足，且不符現況所需，因此積極向中央爭取前瞻基礎建設補助，中央投入經費5294萬元，縣府自籌款3684萬元，獲核定8978萬，近9千萬元，新建衛生所暨長照大樓。

王惠美也說，縣府積極向中央爭取經費，今年10月已爭取補助款近17億元，將布建52處長照服務據點，目前已完工38案，工程施工中3案，規劃設計階段11案，計畫完成後彰化縣將100%達成「一國中學區、一日照中心佈建」。

衛生福利部國民健康署簡任技正劉巧菁表示，彰化縣政府真在中央有前瞻經費後，就很積極爭取國民健康署將近3億的經費，來新建整修縣內的9所衛生所。

鹿港鎮長許志宏表示，鹿港衛生所陪伴鎮民已有40多年了，居民有醫療需求就會到衛生所，由於年代已久，建築物耐震係數、建築空間以及設備都老舊不堪使用，未來興建新大樓，可提供更友善空間給鹿港鄉親使用。

彰化鹿港鎮衛生所二期大樓新建工程今天動工，預計2025年完工。記者林敬家／攝影
彰化鹿港鎮衛生所二期大樓新建工程今天動工，預計2025年完工。記者林敬家／攝影

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