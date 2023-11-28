影／為病兒散盡家財…前工廠老闆破產「蝸居水塔」 創世想伸援卻自身難保

南投國姓陳姓男子曾是工廠老闆，19年前兒子出車禍成植物人，他為病兒散盡家財，淪落山區務農打零工，早年棲身陋屋，如今蝸居水塔，還得照顧罹癌胞弟，創世草屯院今雖關懷訪視，但因今年不景氣致捐款大減逾200萬元也自身難保。

65歲陳男原本在草屯開塑膠射出工廠，家境優渥，人人稱羨，19年前因兒子出車禍，為讓兒子康復，他四處求醫，不管多少錢都花，最終散盡家財，妻子選擇離開，風光一時的大老闆破了產，只能帶著變成植物人的病兒移居國姓老家山區。

「廢棄水塔就是家！」陳家在國姓深山有塊沒人要的農地，無處可去的他偕胞弟撿竹木在該處搭建陋屋讓他們棲身，屋頂漏水就用紙箱黏補，破了再換，可陋屋經不起風雨，年久失修越發破舊，3年多前難住人，他便蝸居住進附近的破水塔。

不過，陳男的兒子仍因居住環境差，他又不會照護植物人，顧到嚴重褥瘡送醫，社工發現後轉介入住創世草屯分院，原本全心照顧病兒的得以務農、打零工等補貼家計，但一年販售所得僅約3萬元，胞弟又罹癌住院，經濟更加拮据陷入困境。

創世草屯院人員今帶民生物資、營養品等關懷訪視陳男，院長曾香潓說，陳爸爸之前以竹木搭成簡陋空間，可現在受損有危險，見山上有破掉的大型農用蓄水塔，就自行割開鐵皮當出入口，並鋪設帆布，雖能蝸居擋雨，但冬冷夏熱，相當克難。

而像陳男這樣的案家在南投偏鄉不在少數，創世想伸援協助，但近年卻也是自身難保，創世草屯院表示，該院安養54名植物人，到宅服務76個植物人家庭，負擔沉重，但因經濟不景氣，今年捐款收入大減逾200萬元，歲末年禮勸募也困難。

創世草屯院長曾香潓說，為幫助像陳爸爸這樣辛苦的植物人家庭，讓他們過好年，仍盼各界能愛心伸援，除能每月小額300元幫助植物人餐食，也能認助植物人安養、祝福年禮及紅包，每份1200元，有意捐助可洽該院愛心專線049-2551119。

南投國姓陳姓男子曾是工廠老闆，為照顧植物人病兒散盡家財，先前棲身陋屋，如今蝸居水塔，還得照顧罹癌胞弟。記者賴香珊／攝影