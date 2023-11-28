30歲前悟了！脊髓損傷者振作習藝 鹿港開店賣金縷樹

彰化縣脊髓損傷協會經常辦理培力課程，電腦設備需要升級更新，多方爭取後，今天獲財團法人謝言信、謝林玉鶯文教基金會捐贈22萬元；脊髓損傷協會執行長江信行說，電腦設備將用在培養第二專長等課程，協助會員具備多元能力重新立足社會。

彰化縣脊髓損傷協會現有約350名會員，今在埔心鄉脊新家園舉辦捐贈典禮，近30名地方士紳和脊髓損傷協會會員觀禮。江信行表示，協會舉辦第二專長等培力課程訓練需使用電腦，設備老舊程式跑不動讓會員感到困擾，現在得到22萬元添購電腦等相關設備的捐款如獲及時雨，會員可培養第二專長進而考取街頭藝人執照，靠自己的實力自立更生。

財團法人謝言信、謝林玉鶯文教基金會執行長謝衣鳯，強調代表家族捐款並關懷脊髓損傷者，江信行回贈感謝狀，協會會員陳裕盛贈送他製作的金鏤樹，謝衣鳯直誇「好看」要放在她的辦公室，並表示，希望今天捐贈對脊髓損傷者在就業重建過程有一些幫助，培養第二專長等多元能力，早一點重返社會過正常生活。