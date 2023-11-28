民代和里長解決用地問題 完成大甲中正紀念館設置公車候車亭

台中市大甲中正紀念館前有公車路線，但場館旁公車站無公車候車亭，民眾等車常風吹雨淋，台中市議員施志昌和大甲中山里里長廖嘉佐解決用地問題，爭取經費在此處設置公車候車亭，現已完工，各單位今天到場勘查新完工的候車亭。

市議員施志昌表示，大甲中正紀念館是大甲重要藝文活動的場地，許多藝文活動與學生社團表演都會借用中正紀念堂，此處也是交通重要的節點，如往鎮瀾宮、蔣公路夜市或是鐵砧山等，應該讓民眾能更方便與安全的搭乘公車。

他說中正紀念堂旁應設置候車亭，因為旁邊是私人地，經歷8個多月的協調，包含鑑界來釐清土地所有權，終於設置這座候車亭。

施志昌表示，在中央的支持75%預算，今年總經費2500萬的情況，台中能設置大約75座候車亭，大甲其中一做就設於此處，另外還有一座候車亭設於日南慈德宮，近期也將完工。

他說近幾年持續向台中市交通局反映，要針對偏鄉缺乏人行道與路緣寬度不足的情況，討論該如何修正候車亭設置的辦法，讓民眾不會因為等候公車還需要吹風淋雨。

中市公捷處正工程司許樺軒說，中正紀念館設置公車候車亭一波三折，因為此處牽涉許多私人用地。感謝施志昌議員與中山里里長協助釐清用地及取得用地無償使用同意書，公車候車亭才能在11月中旬完工，目前正在與台電做用電申請，申請後會再施作到站資訊系統等裝置。