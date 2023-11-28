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無房屋土地消費 台中購物節登錄金額不減反增 原因曝光

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市長盧秀燕日前購買智慧電扇，參加「台中購物節」喜抽中3千元，將捐出做公益。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕日前購買智慧電扇，參加「台中購物節」喜抽中3千元，將捐出做公益。記者劉柏均／攝影

台中購物節邁入第五屆，今年排除「土地」、「房屋」的購買金額登錄，少了大額消費紀錄，加強與在地商家合作；但據中市府統計，今年度至今為止，已累積140.8億消費金額登錄，較去年同期多出約20億，且購物節APP下載數也較去年同期增加40萬；經發局長張峯源也分析3指標，包含消費人口增、與基層商家緊密合作及外縣市消費，讓購物節成效不減反增。

台中購物節前4屆因納入購屋、購車等大型消費金額，占總金額超過2成，挨藍綠議員批「購物消費」宗旨不合，成效「大灌水」，也影響一般民眾抽獎權益，今年排除土地、房屋交易金額，回歸「購物消費」主軸。

但據經發局統計，今年度台中購物節舉辦至今約1個月時間，已累積140.8億消費金額登錄，較去年同期多出約20億，且購物節APP下載數也較去年同期增加40萬，來到227億，成效不減反增。

張峯源說，台中購物節APP現在下載數已達227萬，較去年同期新增40萬下載次數，每個下載數，就代表多新增一位消費人口，所以消費量也隨之提升。

台中購物節往年遭批，採登錄發票方式，讓無需發票的基層攤商經濟「看得到、吃不到」，張豐原說，今年購物節深入基層，與商圈、市場聯合行銷，卯足全力推銷台中購物節，包含物調券等措施，讓民眾走入商圈市場，攤商受益。

張峯源也提到，台中購物節舉辦第五屆，已打開名聲，全台共有8縣市舉辦購物節，僅有台中破百億，間接導致外縣市到台中消費量增，去年約占總量約28%，今年度已超過3成。

市長盧秀燕也在市政會議上分享，過去台中購物節知名不足，找來藝人代言擴增知名度，現在邀請各商圈、夜市、農會及市場代言，攤商自己當代言人，共拍了40、50支微型影片行銷，政府促銷經濟，也讓攤商懂得自己行銷。

盧秀燕今更分享，她中了「天天抽3千元」獎項，過去都未中獎過，這是第一次，她也承諾過，中什麼、捐什麼，要將獎金捐給瑪利亞社會福利基金會，希望能拋磚引玉，讓基金會的愛更延伸擴大，服務更多身心障礙者。

中市經發局長張峯源指出，今年度台中購物節排除土地、房屋等消費，但消費金額仍較去年同期增加，成效卓越。記者劉柏均／攝影
中市經發局長張峯源指出，今年度台中購物節排除土地、房屋等消費，但消費金額仍較去年同期增加，成效卓越。記者劉柏均／攝影

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