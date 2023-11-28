民代為中央補助嗆告？台中海線40校長退群 雙方都有話說

台中市議會六個委員會22日審查市府113年度預算，民進黨團決定歲入有關「中央補助經費」暫擱置，均送大會討論。有海線校長在社群軟體分享此事，民進黨議員王立任認為，傳播不實消息揚言已截圖不排除提告，近40位校長退群，王立任說他最關心教育文化，轉傳訊息也要查證，不應抹黑。

台中海線一名校長說，他沒在第一時間看到別位校長轉傳的訊息，只看到有人「收回」，有校長退群，他後來才知是預算爭議，這名校長表示，他知道原委後沒有退群，後來看到有其他校長又加入回群組。

一名校長說，教育文化預算很多人關心，尤其是家長和地方人士，影響學生權益，因此教育文化預算問題會引起熱烈討論；另一名校長表示，他沒有退群，許多海線校長和家長會長加入，也有市區學校

校長加入，大家都是關心教育問題，最好不要在群組討論政治內容。

王立任表示，不是他先在此群組提起政治議題，而是一名校長轉傳一篇報導內容，提到他和議員江肇國「擋」中央補助教育預算，這是不實訊息，他最重視教育文化，他沒擋預算，一筆都沒刪，只是將中央補助送大會討論，這是共識決。

有校長轉傳此報導內容，未經查證，他為了捍衛自己名聲和權益，在群組說明，也表明已截圖，但沒說一定會提告，但對方只收回訊息，沒道歉；王立任強調，在校長大群組中轉傳訊息更要查證，外界質疑的內容他都可說明，公開辯論。

王立任表示，事後他詢問幾位海線校長，有校長說，自己退群是看到別人退出，以為此群組要解散才跟著退，不知前面原由。