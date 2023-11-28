快訊

跳船+1！彰化縣民眾黨團總召也退黨「嘆初衷不復存」黨團將解散

陸小學生集體「吊點滴寫作業」照片瘋傳 電動車董座嘆：真需要這樣卷嗎？

防天網監控！跨國企業出差香港，只能用「拋棄式手機」

民代為中央補助嗆告？台中海線40校長退群 雙方都有話說

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市議會六個委員會22日審查市府113年度預算，民進黨團決定歲入有關「中央補助經費」暫擱置，均送大會討論。有海線校長在社群軟體分享此事，民進黨議員王立任認為，傳播不實消息揚言已截圖不排除提告，近40位校長退群，王立任說他最關心教育文化，轉傳訊息也要查證，不應抹黑。

台中海線一名校長說，他沒在第一時間看到別位校長轉傳的訊息，只看到有人「收回」，有校長退群，他後來才知是預算爭議，這名校長表示，他知道原委後沒有退群，後來看到有其他校長又加入回群組。

一名校長說，教育文化預算很多人關心，尤其是家長和地方人士，影響學生權益，因此教育文化預算問題會引起熱烈討論；另一名校長表示，他沒有退群，許多海線校長和家長會長加入，也有市區學校

校長加入，大家都是關心教育問題，最好不要在群組討論政治內容。

王立任表示，不是他先在此群組提起政治議題，而是一名校長轉傳一篇報導內容，提到他和議員江肇國「擋」中央補助教育預算，這是不實訊息，他最重視教育文化，他沒擋預算，一筆都沒刪，只是將中央補助送大會討論，這是共識決。

有校長轉傳此報導內容，未經查證，他為了捍衛自己名聲和權益，在群組說明，也表明已截圖，但沒說一定會提告，但對方只收回訊息，沒道歉；王立任強調，在校長大群組中轉傳訊息更要查證，外界質疑的內容他都可說明，公開辯論。

王立任表示，事後他詢問幾位海線校長，有校長說，自己退群是看到別人退出，以為此群組要解散才跟著退，不知前面原由。

提告 議員 民進黨

延伸閱讀

綠營議員為中央補助嗆告 台中海線40位校長怒退群

遭控包庇蔡耀頡始亂終棄 江肇國反批：勿用陳情人眼淚換聲量

被控始亂終棄 綠議員蔡耀頡澄清沒當賴清德競選幹部、盼以司法保護孩子

【重磅快評】修理盧秀燕 綠營用錯工具鬧笑話

相關新聞

921受災戶陳情 盧秀燕親接函

台中市長盧秀燕昨早出席乾溝仔活動中心耐震補強完工典禮，太平新坪生活公園社區921自救會到場陳情，警方攔人一度發生推擠，隨...

無房屋土地消費 台中購物節登錄金額不減反增 原因曝光

台中購物節邁入第五屆，今年排除「土地」、「房屋」的購買金額登錄，少了大額消費紀錄，加強與在地商家合作；但據中市府統計，今...

民代為中央補助嗆告？台中海線40校長退群 雙方都有話說

台中市議會六個委員會22日審查市府113年度預算，民進黨團決定歲入有關「中央補助經費」暫擱置，均送大會討論。有海線校長在...

台中購物節抽到3千！ 盧秀燕喜喊「第一次」決定這樣用

台中購物節10月底起跑，有1250組3千元可天天抽，市長盧秀燕今早在市政會議表示，她過往五屆都沒中獎，這禮拜被通知中了「...

台中明年投13億預算 改善學校醫院商圈車站人行路口

台中市政府明年編列逾13億元，改善行人交通設施。交通局盤點學校、醫院、商圈、國民運動中心及公共運輸場站等多處行人通行量大...

大陸5毒齊發！台中疫苗打氣增 見「高端勇士」、還有人1次打3支

中國大陸近期爆出包括新冠、流感等5病毒的「多病原疫情」，承接台中市文心森林公園公費疫苗接種站的名醫施勝桓觀察，前天疫苗打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。