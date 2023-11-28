台中明年投13億預算 改善學校醫院商圈車站人行路口

台中市政府明年編列逾13億元，改善行人交通設施。交通局盤點學校、醫院、商圈、國民運動中心及公共運輸場站等多處行人通行量大的路口，跨局處優化台中交通環境。

市長盧秀燕在道安會報指出，大眾十分關心行人安全，過去都是車輛優先、行人其次，現在國民觀念逐漸改變，市府多年前已注意到此議題，每年提高經費優化人行道及友善行人空間。

2021年投入經費逾5億6800萬元、2022年逾7億9700萬元，2023年逾8億元，明年編列超過13億元，經費連年增長，提升行人安全。

盧秀燕提到，市府另持續強化其他交通建設，如興建中的大台中轉運中心，今年第25屆國家建築金質獎獲全國首獎，預計2025年下半年將完工，屆時將提高大眾運輸的使用率。

近年台中車流量增加，匝道需求相應提高，如台74線19甲地區將增設匝道，分散車流。地方負責土地徵收作業、中央則負責工程建設，若能順利籌措預算、開工，有望在2025年完工，加強快速道路的運輸量能，分散車流。

交通局長葉昭甫指出，市府優化交通軟硬體設施，完成設置行人庇護島196處、退縮行穿線126處、標線型人行道131條、綠斑馬628處、行人號誌1969處、行穿線照明燈20處、127處行人專用時相及310處行人早開。

市府配合行政院「行人優先交通安全行動綱領」，向內政部國土管理署申請「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」等，中央單位補助3935.8萬元，積極改善行人友善設施。

建設局改善人行道累計全長98公里，通學步道累計改善118處，全長32公里；都發局騎樓整平專案已完成103條路段，全長約15萬9901公尺；另警察局也以「行人正義大執法」分4階段執法，成立宣導團，提升市民用路文化。以台中市停車管理處為例，累計辦理161處機車退出人行道路段。