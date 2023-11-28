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大陸5毒齊發！台中疫苗打氣增 見「高端勇士」、還有人1次打3支

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
一對年輕夫婦因家中有六個月以下的小嬰兒，前天相偕到台中文心森林公園接種站打高端流感疫苗。圖／醫師施勝桓提供
一對年輕夫婦因家中有六個月以下的小嬰兒，前天相偕到台中文心森林公園接種站打高端流感疫苗。圖／醫師施勝桓提供

中國大陸近期爆出包括新冠、流感等5病毒的「多病原疫情」，承接台中市文心森林公園公費疫苗接種站的名醫施勝桓觀察，前天疫苗打氣旺，流感疫苗出現「高端勇士」，有不少民眾衝接種站指名要打高端；有一對夫婦同時都打新冠XXB疫苗、肺炎鏈球菌疫苗和流感疫苗，增加保護力。

疾管署副署長羅一鈞表示，世衛組織公布中國大陸提供資料，此波呼吸道感染疾病流行以兒童為主，為多重已知病源，包括黴漿菌、流感、腺病毒、呼吸道融合病毒（RSV）與新冠病毒等，呼籲盡早接種新冠XBB及流感疫苗。

台中市衛生局前年底設置文心森林公園接種站，由施勝桓診所承接，全年無休，服務長達430天、4.8萬人次；本月18日重啟，服務時間為周六下午1時至5時，以及周日上午8時至中午，至明年2月4日，提供流感、新冠、肺炎鏈球菌及猴痘等4種疫苗，接受具公費資格的民眾憑健保卡隨到隨打。

施勝桓說，近日很多要出國民眾，尤其是計畫要到大陸出差、旅遊的民眾踴躍來接種，前天一對金姓夫婦都是一次打三種疫苗，夫婦倆強調「疫苗打好打滿，保護才夠」。

施勝桓指出，前天現場流感疫苗提供高端、賽諾菲二廠牌，13人打高端、15人打賽諾菲，有多人因為之前新冠疫苗打高端無不良反應，衝接種站指定要打高端，也有一對年輕夫婦因家中有六個月以下的小嬰兒，具公費流感疫苗資格，2人同時選擇打高端；高端疫苗藥廠為鼓勵民眾施打，贈送每人20片口罩，增加雙重保護力。

衛生局長曾梓展表示，今年流感、新冠肺炎XBB及肺炎鏈球菌等三種疫苗同時開打，三種都是不活化疫苗，可以和其他疫苗同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種。民眾可運用台中市疫苗預約平台預約接種( https://reurl.cc/D3RddR )、至衛生局網站查詢或電洽各衛生所。

金姓夫婦前天相偕到台中文心森林公園接種站，一次打三種疫苗，強調「疫苗打好打滿，保護才夠」。圖／醫師施勝桓提供
金姓夫婦前天相偕到台中文心森林公園接種站，一次打三種疫苗，強調「疫苗打好打滿，保護才夠」。圖／醫師施勝桓提供
金姓夫婦前天相偕到台中文心森林公園接種站，一次打三種疫苗，強調「疫苗打好打滿，保護才夠」。圖／醫師施勝桓提供
金姓夫婦前天相偕到台中文心森林公園接種站，一次打三種疫苗，強調「疫苗打好打滿，保護才夠」。圖／醫師施勝桓提供

流感疫苗 高端疫苗 衛生局

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