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溪州溪厝社區 長者共餐5年倍增

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣溪厝社區老少做芋粿，成為特色商品，營收還能支持長者共餐。圖／溪厝社區提供
彰化縣溪厝社區老少做芋粿，成為特色商品，營收還能支持長者共餐。圖／溪厝社區提供

彰化縣溪州鄉溪厝社區開辦關懷據點長者共餐，社區幹部和志工合力製作特色產品，在溪州市場及網路出售，盈餘不但維持社區正常運作，還能撐起社區共餐3成3的開銷，用餐人數5年增加超過1倍，社區活力與永續發展的表現榮獲衛福部今年金卓越社區獎。

彰化縣溪州鄉溪厝社區1996年成立，當時志工約20人，經多年經營，2016年由勞動部輔導開發地瓜、紅龍果等多種口味麵條，有了收入，2018年從社區孤老送餐服務增辦關懷據點長者共餐，邀請15名長者周一到周五到據點，享用4菜1湯午餐。

溪厝社區發展協會創會理事長呂永勝5年前回任，積極攬才和推動社區永續發展，除政府補助共餐3成3經費，地方企業和民眾捐白米、蔬菜等食材，社區幹部和志工開發芋粿等社區產品，營收供應長者共餐3成3經費。

68歲溪厝社區幹部傅淑禎說，鄉村長者較封閉，她利用為送餐和量血壓，多勸幾次漸有效果，加上志工好廚藝留住長者的胃，越來越多長者參加共餐。

幹部 食材

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