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921受災戶陳情 盧秀燕親接函
台中市長盧秀燕昨早出席乾溝仔活動中心耐震補強完工典禮，太平新坪生活公園社區921自救會到場陳情，警方攔人一度發生推擠，隨後盧秀燕親自接下陳情函。自救會因都更廠商鑑價過低，迄今未完成重建，要求改為公辦都更。都發局長李正偉說，將請自救會提訴求，送都更大會審議。
太平新坪生活公園社區為14樓建物，共有345戶，921強震時列為全倒戶，推動都更重建，但都更廠商鑑價低於市場行情，迄今未完成重建，去年已成立自救會，9月21日曾到市府抗議。
新坪社區重建會代表陳惠澤說，都更建商2013年以1坪9.3萬元收購，鑑價太低，都更審議委員會認定有誤，未依法完成補件程序，2014年應撤銷權利，但市府卻未接管；年初已向監察院陳情；該建商在原址堆置廢棄土石，仍未完成重建。
自救會召集人陳立民說，都更推動多年，但遲遲無進展，去年才組成自救會，社區345戶住戶散居各地，市府放任黑心建商，才會找市長陳情。
都發局長李正偉說，9月中已請承辦營造廠商補正相關規定，包含收購價等，將請自救會整理相關文件，行文列席都更大會審議，向審議委員陳述資訊，並依審議結果辦理。
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