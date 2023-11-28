聽新聞
test
0:00 / 0:00

921受災戶陳情 盧秀燕親接函

聯合報／ 記者劉柏均黃寅／台中報導
太平新坪生活公園社區自救會成員昨早突襲台中市長盧秀燕公開行程，盧當面接下陳情函。記者劉柏均／攝影
太平新坪生活公園社區自救會成員昨早突襲台中市長盧秀燕公開行程，盧當面接下陳情函。記者劉柏均／攝影

台中市長盧秀燕昨早出席乾溝仔活動中心耐震補強完工典禮，太平新坪生活公園社區921自救會到場陳情，警方攔人一度發生推擠，隨後盧秀燕親自接下陳情函。自救會因都更廠商鑑價過低，迄今未完成重建，要求改為公辦都更。都發局長李正偉說，將請自救會提訴求，送都更大會審議。

太平新坪生活公園社區為14樓建物，共有345戶，921強震時列為全倒戶，推動都更重建，但都更廠商鑑價低於市場行情，迄今未完成重建，去年已成立自救會，9月21日曾到市府抗議。

新坪社區重建會代表陳惠澤說，都更建商2013年以1坪9.3萬元收購，鑑價太低，都更審議委員會認定有誤，未依法完成補件程序，2014年應撤銷權利，但市府卻未接管；年初已向監察院陳情；該建商在原址堆置廢棄土石，仍未完成重建。

自救會召集人陳立民說，都更推動多年，但遲遲無進展，去年才組成自救會，社區345戶住戶散居各地，市府放任黑心建商，才會找市長陳情。

都發局長李正偉說，9月中已請承辦營造廠商補正相關規定，包含收購價等，將請自救會整理相關文件，行文列席都更大會審議，向審議委員陳述資訊，並依審議結果辦理。

都更 自救會 盧秀燕

延伸閱讀

盧秀燕帶建設回娘家 北溝子活動中心耐震補強完工啟用

影／九二一受災戶突襲公開行程爆推擠 盧秀燕親接陳情

台中藍白合 蔡壁如：12/3競總成立 柯文哲、盧秀燕會到

盧秀燕變絲滑「盧香香」 要台中市民打包這些「上車」

相關新聞

921受災戶陳情 盧秀燕親接函

台中市長盧秀燕昨早出席乾溝仔活動中心耐震補強完工典禮，太平新坪生活公園社區921自救會到場陳情，警方攔人一度發生推擠，隨...

水湳砸145億建設 3大空廊串連

台中水湳園區有多項重大建設，周邊緊鄰中科、逢甲夜市、台74線等，交通人車多。藍綠議員要求仿效台北信義計畫區，以空中廊道串...

溪州溪厝社區 長者共餐5年倍增

彰化縣溪州鄉溪厝社區開辦關懷據點長者共餐，社區幹部和志工合力製作特色產品，在溪州市場及網路出售，盈餘不但維持社區正常運作...

臉書「3Q陳柏惟」成違反善良風俗粉專？ 本人無奈：帳號跟死了差不多

前立委陳柏惟在其粉絲專頁以「您現在收看的是比詐騙與色情還違反善良風俗的粉專」為題，指出近日大量標記他粉專的文章遭刪，除影...

台中消防月曆發表 女護理師首度入選吸睛

台中市消防局今天下午在市府發表明年度的消防形象月曆，由市長盧秀燕主持發表會，此次消防局拍攝的代言人有13人，其中4名為女...

社區志工婆傳媳 彰化溪厝傅淑禎二度就業成果被表揚

彰化縣溪厝社區發展協會幹部和志工合力製作特色產品，盈餘維持社區正常運作，還能撐起社區共餐1/3開銷，榮獲衛福部今年金卓越...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。