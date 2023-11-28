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水湳砸145億建設 3大空廊串連

聯合報／ 記者劉柏均陳秋雲洪敬浤／台中報導

台中水湳園區有多項重大建設，周邊緊鄰中科、逢甲夜市、台74線等，交通人車多。藍綠議員要求仿效台北信義計畫區，以空中廊道串連。中市府表示，已在水湳規畫3大空橋，串連轉運中心與會展中心，商業區大樓也要求留設空廊，打造「空中」步行天堂。

水湳園區由中央公園南北貫穿，由北到南有水湳轉運中心、會展中心、綠美圖、中台灣電影中心與智慧營運塔等，散布在園區內。中市議會交通地政委員會近期到台北考察，議員楊大鋐說，市府在水湳投資145.8億元，但建設各自獨立，應設法串連起來。

議員陳淑華說，世界先進城市都有人行空橋系統，或者有地下通廊，水湳是未來台中核心經貿區，有轉運中心、綠美圖、會展中心與百貨商場，周邊又有中科、逢甲夜市等人車多，應以空中廊道串連，避開地面複雜的交通狀況。

陳淑華說，台北信義計畫區以空橋串連，從台北101大樓可聯通其他商場，百貨公司間也可串連；台北火車站周邊有地下街系統，台中應該仿效，從建管、交通到建設一氣呵成，打造以人為本的城市空間。

台中市都發局表示，水湳空橋已進行先期規畫，透過都市計畫通盤檢討，先打造轉運中心、中央公園抹茶湖與會展中心的空中廊道，空廊經過的土地都是公有土地，跨越中科路、黎明路與經貿九路，轉運中心的乘客不必搭車，可步行到中央公園與會展中心。

不只如此，經發局長張峯源說，會展中心周邊有2塊商業用地，未來將以BOT招商，興建超高大樓，引進國際品牌飯店與大型百貨商場，都市計畫已規定預留空間，建築物可透過空廊與地下道串連，還會與會展中心、捷運車站連通。

建設局表示，中央公園南段臨中科路側，已預留空間，未來可與西側的智慧營運塔串連，不必走地面馬路，穿過空橋就能進入中央公園。都發局也研擬透過港尾溪廊道，可串連水湳轉運中心與台中巨蛋、洲際棒球場。

逢甲夜市 議員 都市計畫

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