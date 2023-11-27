南投提高亞、奧運獎金 空手道金牌谷筱霜獲30萬

亞運、奧運南投縣奪牌選手獎金過去很低，縣府提高獎金額度，回溯至適用今年杭州亞運奪牌選手，縣府今天舉辦慶功宴，信義鄉地利部落布農族空手道金牌選手谷筱霜獲頒30萬元。

今年第19屆杭州亞洲運動會台灣代表隊南投縣選手表現優異，為鼓勵及表揚這些優秀選手，南投縣政府、南投縣體育會今天舉辦慶功宴，南投縣長許淑華出席為選手們戴上桂冠，並頒發最新修訂提高的比賽獎金慰勉選手辛勞，各單項運動委員會主委也到場給予肯定。

谷筱霜獲空手道對打女子50公斤級金牌、辜翠萍獲空手道對打女子55公斤級銀牌、甘家葳拿下男子拳擊71公斤級銀牌、棒球代表隊團體銀牌選手申皓瑋、女子壘球團體銅牌縣籍選手柯夏愛等10人、空手道第4名石政中；選手們與親友一起參加慶功宴，氣氛熱鬧。

許淑華致詞表示，台上1分鐘，台下10年功，每名選手、教練平時訓練辛苦都值得肯定和支持，每名代表國家出去比賽的選手都是南投縣的驕傲，為鼓勵南投體育發展和資源，縣府明年已增加編列新台幣1500萬元體育預算，作為選手長期教育、培訓經費。

許淑華說，縣府修訂並提高體育獎助金辦法，鼓勵南投縣優秀選手代表國家參加亞運、奧運，獎金由金牌5萬元、銀牌3萬元、銅牌2萬元，分別提高至30萬元、20萬元、10萬元，盼藉挹注經費讓南投縣教練、選手有更好環境，培育出更多優秀戰將為南投爭光。