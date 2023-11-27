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社區志工婆傳媳 彰化溪厝傅淑禎二度就業成果被表揚

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪厝社區幹部傅淑禎成為動部多元就業開發方案模範。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪厝社區幹部傅淑禎成為動部多元就業開發方案模範。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪厝社區發展協會幹部和志工合力製作特色產品，盈餘維持社區正常運作，還能撐起社區共餐1/3開銷，榮獲衛福部今年金卓越社區獎、社區金點英雄，及勞動部多元就業開發方案模範等榮譽。

彰化縣溪州鄉溪厝社區1996年成立，當時志工約20人，經過多年經營，2016年勞動部輔導開發地瓜、紅龍果等多種口味麵條，2020年再開發鼠麴粿、芋粿、刈包和升級版黑豆茶等社區產品，在溪州市場和網路銷售，利潤悉數作為社區關懷據點長者共餐經費，今年社區幹部和50多名志工創造社區共好的成果榮獲金卓越社區獎績效組甲等。

溪厝社區理事長呂永勝是社區發展協會創會理事長，8年任滿改當執行長，在眾望所歸之下5年前再度被推選為理事長，今年當選衛福部社區照顧關懷據點的個人獎-金點英雄；他說，社區靠幹部和志工、居民協力打拚無從到有，目前高齡化和人口外流，社區要爭取年輕人力參與、籌措經費和具備優秀行政人才，才能永續經營取得傑出表現。

溪厝社區幹部傅淑禎68歲，曾在環保局溪州焚化廠工作，公餘擔任防火宣導志工，她的婆婆廖林儉當時是社區志工，78歲時交棒給從焚化廠退休的傅淑禎，起初打掃社區環境，2014起為中低收弱勢長者送餐和量血壓，沒上過學的她得到社區肯定，逐漸建立自信。

「幼年家境不好，每次到學校偷聽上課，回家被父母責打。」傅淑禎說，不識字沒學歷讓她自覺矮人一等，感謝勞動部多元就業方案和社區給她學習的機會。

溪厝社區製作鼠麴粿很費事，傅淑禎看製作地瓜麵之前要攪拌地瓜葉，得到靈感並應用在攪拌鼠麴葉，免除社區志工人力搗葉搗到雙手痠軟的12道工序，她延展生活實用能力幫助社區產品製造過程升級，鼠麴粿化身「福氣粿」成熱銷商品，傅淑禎被視為二度就業典範。

幹部 勞動部

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