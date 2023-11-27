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盧秀燕帶建設回娘家 北溝子活動中心耐震補強完工啟用

聯合報／ 記者劉柏均黃寅／台中即時報導
台中北區乾溝子活動中心耐震補強工程竣工，今正式啟用，台中市長盧秀燕今出席揭幕。記者劉柏均／攝影
台中北區乾溝子活動中心耐震補強工程竣工，今正式啟用，台中市長盧秀燕今出席揭幕。記者劉柏均／攝影

台中北區乾溝子活動中心自1995年興建至今，已落成28年，歷經921等多次地震，經鑑定評估需耐震補強，中市府與中央營建署共投入862.2萬元，歷經9個月工期修復，今揭牌啟用。市長盧秀燕表示，活動中心的列柱加粗、加厚更穩固，景觀窗及1樓廁所等多處硬體設備也一併更新，感謝中央和地方民代共同促成，為地方打造更安全舒適場域。

台中北區乾溝里人口眾多，乾溝子活動中心座落科博館旁，是地方主要活動場域，從打疫苗、投票等都在此舉行，但其自1995年興建，至今已走過28年，建物老舊，歷經包含921等多次強震，經評估有耐震補強需求，中市府自籌662.2萬，內政部營建署補助2百萬，共862.2萬經費改善，今揭牌啟用。

盧秀燕說，耐震補強工程修繕多處硬體設備，包含擴柱補強、景觀窗更新，1樓地磚更新、室內油漆及廁所整修等，同時也提升男女廁比例，讓民眾使用更安全愉快、舒適。

民政局長吳世瑋說，乾溝子活動中心為3層樓建築，因功能完備、造型樸實，為地方民眾主要活動場域；此次耐震補強翻新1樓廁所，並增加一座女性馬桶，打造更舒適如廁空間，盼在地居民愛惜使用。

北區區長陳宗祈說明，此次耐震補強工程採擴柱工法，於既有列柱的四周植入鋼筋，並澆置混凝土，列柱結構加粗、加厚提升耐震能力，活動中心修繕啟用後，公所將持續推展各項社區化福利服務，包括開設各式會議課程、老人健康活動及民俗文化活動等，促進社區發展、凝聚居民向心力。

台中北區乾溝子活動中心走過28年，建物老舊需耐震補強，日前工程竣工，今正式啟用。記者劉柏均／攝影
台中北區乾溝子活動中心走過28年，建物老舊需耐震補強，日前工程竣工，今正式啟用。記者劉柏均／攝影
台中北區乾溝子活動中心走過28年，建物老舊需耐震補強，日前工程竣工，今正式啟用。記者劉柏均／攝影
台中北區乾溝子活動中心走過28年，建物老舊需耐震補強，日前工程竣工，今正式啟用。記者劉柏均／攝影
台中北區乾溝子活動中心耐震補強工程竣工，今正式啟用，台中市長盧秀燕（圖中）今出席揭幕。記者劉柏均／攝影
台中北區乾溝子活動中心耐震補強工程竣工，今正式啟用，台中市長盧秀燕（圖中）今出席揭幕。記者劉柏均／攝影
台中北區乾溝子活動中心耐震補強工程竣工，今正式啟用，台中市長盧秀燕今出席揭幕。記者劉柏均／攝影
台中北區乾溝子活動中心耐震補強工程竣工，今正式啟用，台中市長盧秀燕今出席揭幕。記者劉柏均／攝影

廁所 盧秀燕 馬桶

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