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盼空中廊道串水湳經貿區各點 中市：都審將要求開發商

聯合報／ 記者劉柏均陳秋雲／台中即時報導
中市都發局規畫水湳會展與轉運中心周邊立體通廊，但尚未有具體期程。圖／都發局提供
中市都發局規畫水湳會展與轉運中心周邊立體通廊，但尚未有具體期程。圖／都發局提供

水湳經貿園區設有台中重大建設，更有巨蛋在側，且鄰近國一、台74線等交通要點，為台中重點發展區；市議員陳淑華認為，水湳應有先進的人行空間，透過空橋即可到達所有地點，避免人流與複雜地面交通接觸，便民又安全。中市府表示，公共建設已預留空橋空間，周遭若有其他開發商進駐，將在都市計畫審議中，要求廠商納入空橋規畫。

台中水湳經貿園區為重點都市計畫區，內設有綠美圖、會展中心、中央公園、台中流行影視中心、轉運中心等，剛發包成功的台中巨蛋、洲際球場也在園區附近。陳淑華提到，今年6月交通地政委員會考察時，提及水湳人行空間，應由市府一層主管跨局處協調，建設一步到位。

陳淑華說，水湳應有最先進人行空間，尤其空橋系統，不應僅鏈接轉運中心、會展中心、綠美圖等，應讓人行空橋功能最大化，可抵達水湳經貿園區那各個地點，避免人流與地面複雜交通狀況接觸，行程便利人行空間。

陳淑華也提到，台北信義計畫區有空橋，可串連101大樓、台北世貿、商場百貨等；台北火車站除地下道外，線也規畫人行空橋系統，都是以人為本的設計；陳認為，應從最源頭的都市計畫做起，包含建管、交通、建設到經貿，更達整體都市發展，都能友善、優質、便利。

都發局長李正偉表示，目前公家建設已有預留空橋空間，未來待周邊開發廠商，將都市計畫審議時，會要求廠商將空橋納入規畫，屆時做整體空橋計畫開發，建立完善安全的行人空間。

都發局表示，已辦理「台中市水湳會展與轉運中心周邊立體通廊先期規劃」，計劃以空中步道串聯沿線重大建設基地，直到巨蛋、洲際棒球場。

都市計畫

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