影／南投食農教育竟成「蘿蔔墳場」 埔里鎮公所：檢討改進

南投埔里昨舉辦免費拔蘿蔔活動，原本開放1000人卻湧進2000人，秩序混亂，更有民眾無視每人限採15條，拿麻布袋裝，若拔到較小或變形的蘿蔔就折斷丟棄，現場成了「蘿蔔墳場」，更是食農教育的最壞示範，公所今檢討並研議改進。

埔里是國內重要蔬果產地，入冬後生產蘿蔔，以白娘品種為大宗，當地公所近年將其與食農教育結合，並與農民合作開放蘿蔔田讓民眾免費體驗拔蘿蔔，也從中了解農產品從產地到餐桌過程，今年更將活動名額從500人擴大提高至1000人。

沒想到，「千人拔蘿蔔」昨天登場，因免費且免報名，現場湧進逾2000人超乎預期，且蘿蔔田就在馬路邊，排隊人潮影響周邊交通，也有人不耐久候插隊、不按動線硬闖入園等，秩序混亂，民眾入園後更上演搶蘿蔔大戰，脫序行徑一籮筐。

有民眾無視每人限採15條，將麻布袋裝好裝滿，工作人員提醒超量無法帶走，竟將蘿蔔怒摔在地；也有民眾怕弄髒鞋子，不走田埂就踩在蘿蔔上；更有民眾不小心拔到較小或變形的蘿蔔，索性直接折斷丟棄田間，現場瞬間成了「蘿蔔墳場」。

由於，昨天拔蘿蔔活動場面失控，反而成了食農教育的最壞示範，引發地方討論，有人怒批貪小便宜、不守秩序的人搞壞活動，有人認為公所規畫活動配套、動線等仍待改進，建議收費或限定親子或學童，更有不少民眾擔心，明年活動恐喊卡。