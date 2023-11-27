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彰化福興鄉三汴村千棵樹提供民眾免費挖 12月10日後剷除

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣福興鄉三汴村一處私人田地有一千多棵樹，近期宣布將提供民眾到場免費挖。圖／三汴村提供
彰化縣福興鄉三汴村一處私人田地有一千多棵樹，近期宣布將提供民眾到場免費挖。圖／三汴村提供

彰化縣福興鄉三汴村一處私人田地有一千多棵樹，因農地主人年事已高，近期宣布提供民眾到場免費挖，預計12月10日之後就會全部剷除、清光；三汴村長林義山說，民眾若有興趣可以先選先挖，若自己來挖免費，但樹木高大，可能需要請機具幫忙。

福興鄉三汴社區活動中心前面有一片五分大的田地，地主長期種植各種樹種來賣，但因70多歲，無法管理那麼大的田地，決定賣地，並提供現有的樹種讓人移植他處。

林義山表示，地主原本種了2、3千棵樹，現在剩下一千多棵，有樹葡萄、羅漢松、真柏、桂花等，樹況都還可以，評估這個時節適合移植，現在提供給有需要的人來挖，12月10日之後就會全部剷除、清光，雖是免費提供，但因樹木大棵還是需要安排機具進場移植，有需要的鄉親可以與他聯繫。

縣府農業處指出，該處因是私人財產，加上屬於一般樹種，只要移植沒有不當或損害，地主可以自行安排。

彰化縣福興鄉三汴村一處私人田地有一千多棵樹，因農地主人年事已高，近期宣布將提供民眾到場免費挖。圖／三汴村提供
彰化縣福興鄉三汴村一處私人田地有一千多棵樹，因農地主人年事已高，近期宣布將提供民眾到場免費挖。圖／三汴村提供

財產 農地

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