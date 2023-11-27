聽新聞
test
0:00 / 0:00
參加遶境宣掛統促黨布條 台中警說明約制奏效 廟方活動前撤下
彰化縣1處宮廟25日在霧峰區一處停車場設立廟壇，要參與隔天霧峰區的廟會遶境活動，但警方巡視發現廟壇有懸掛「中華統一促進黨贏政黨部」布條，有違反集會遊行法規定之虞，因此前晚立即向廟方及統促黨人員說明、約制，廟方昨天在活動前主動撤下布條，讓活動順利主辦。
警方向統促黨人員說明時，統促黨人員一度有些不滿，認為僅是懸掛，實際沒有政治活動，但警方堅守立場，要求必須把布條拿下。
警方說，依集會遊行法第8條第1項第3款規定，宗教、民俗、婚、喪、喜、慶等室外集會、遊行活動屬毋須申請，惟如涉及政治因素未經申請核准者，將依違反集會遊行法，依法嚴辦。因該廟壇僅申請臨時使用道路，未申請集會遊行活動，懸掛該布條已變成政治活動。經與廟方及統促黨人員說明，廟方同意撤下布條。
霧峰警分局上午說，選舉熱度升高，警方為確保一切活動都在法令允許範圍內，近日積極巡視各活動場地，若有違法之虞會事前提出說明、約制，以免民眾觸法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言