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參加遶境宣掛統促黨布條 台中警說明約制奏效 廟方活動前撤下

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
彰化縣1處宮廟25日在霧峰區一處停車場設立廟壇，警方巡視發現廟壇有懸掛「中華統一促進黨贏政黨部」布條。圖／民眾提供
彰化縣1處宮廟25日在霧峰區一處停車場設立廟壇，警方巡視發現廟壇有懸掛「中華統一促進黨贏政黨部」布條。圖／民眾提供

彰化縣1處宮廟25日在霧峰區一處停車場設立廟壇，要參與隔天霧峰區的廟會遶境活動，但警方巡視發現廟壇有懸掛「中華統一促進黨贏政黨部」布條，有違反集會遊行法規定之虞，因此前晚立即向廟方及統促黨人員說明、約制，廟方昨天在活動前主動撤下布條，讓活動順利主辦。

警方向統促黨人員說明時，統促黨人員一度有些不滿，認為僅是懸掛，實際沒有政治活動，但警方堅守立場，要求必須把布條拿下。

警方說，依集會遊行法第8條第1項第3款規定，宗教、民俗、婚、喪、喜、慶等室外集會、遊行活動屬毋須申請，惟如涉及政治因素未經申請核准者，將依違反集會遊行法，依法嚴辦。因該廟壇僅申請臨時使用道路，未申請集會遊行活動，懸掛該布條已變成政治活動。經與廟方及統促黨人員說明，廟方同意撤下布條。

霧峰警分局上午說，選舉熱度升高，警方為確保一切活動都在法令允許範圍內，近日積極巡視各活動場地，若有違法之虞會事前提出說明、約制，以免民眾觸法。

集會遊行 統促黨 中華統一促進黨

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