南投草屯住宅區要蓋廟 居民抗議

南投草屯新豐社區住家林立，當地2055地號國有學產地將興建廟宇，恐影響居住安寧，地方、縣府及廟方協商達成暫時停建共識，但廟方疑破壞協議施作電力工程，居民向民代陳情，昨再拉白布條抗議，要求縣府、教育部釐清爭議並停工。

縣府表示，該案由教育部核准用地才合法核發建照，同時多次發函告知教育部地方陳情意見，盼教育部審度評估該用地標租契約。

居民指出，此一廟宇基地就位在住宅區，興建後，將有進香、遶境、法會、祭祀等活動衍生噪音、空氣汙染，影響居住安寧及周邊交通；且該興建用地為教育部管理的國有學產用地，怎能同意供興建建物作寺廟使用。

地方民眾為此組成自救會，已有逾300多名里民連署反對，本月17日與廟方、縣府建設處等開會取得共識，待教育部釐清用地使用爭議前，停止相關興建工程，未料廟方近期又施作電力工程，居民向民代陳情，昨天再拉白布條抗議。

縣議員蔡銘軒說，縣府與地方、廟方三方達成停建共識後，縣府卻未發文要求廟方停止興建，縣府應盡速發文給廟方及相關單位；另，該建地為學產用地卻要蓋廟，恐違反學產不動產標租規定，要求公部門釐清爭議終止相關契約或土地使用權。

立委羅美玲辦公室表示，已發文至教育部要求盡快處理，並呼籲縣府撤銷建照。