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台中野餐日4地同步 13萬人同樂

聯合報／ 記者劉柏均／台中報導
台中市長盧秀燕昨天準備美味三明治，參與「2023台中市民野餐日」。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕昨天準備美味三明治，參與「2023台中市民野餐日」。記者劉柏均／攝影

首屆「台中市野餐日」去年在中央公園舉辦時，擠入上萬人潮，建設局今年擴大舉辦，在中央公園、葫蘆墩公園、鰲峰山公園、坪林森林公園4地同時舉辦，合計13萬人次參與，現場參與的民眾表示，人潮分散後，活動空間寬闊、野餐品質也提升，較去年更讓人舒服開心。

「台中市民野餐日」昨天上午10時登場，市長盧秀燕身穿白襯衫、帶著餐點參加。她說，野餐日原訂5月舉辦，受到天氣影響延到歲末，過去市府擔心在冬天空汙季舉辦戶外活動，會有空氣不好問題，但近年改善空汙成效良好，藍天白雲。

盧秀燕提到，建設局主政「美樂地計畫」，新闢、改善約兩百座公園，希望市民「享用」公園、走出戶外，大家缺乏社交，享受戶外休閒時光，也希望明年野餐日可以遍地開花，擴大在每區都有公園野餐區，讓野餐日成為台中城市品牌、成為市民生活一部分。

廖姓市民去年也參加野餐日，他說，去年上萬人湧入中央公園，氣氛雖然熱絡，但今年分散四區，人潮分散，野餐空間寬闊，加上藍天白雲及優美音樂，確實更加輕鬆與自在。

建設局陳大田表示，每區均提供輕音樂饗宴、故事媽媽帶領「繪本說故事」、也規畫有寵物健診區等，讓不只民眾，連毛小孩都能感受到悠閒假日時光。

台中市刑大警犬隊派出警犬維護現場秩序與安全，盧秀燕向市民介紹新進緝毒犬「Lala」、「Google」，吸引大小朋友爭相圍觀合照，場面熱鬧。

野餐 台中市 盧秀燕

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