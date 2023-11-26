彰化新港十八庄送大爐 獻豬羊、擔飯擔好熱鬧

彰化縣無形文化資產「彰化新港十八庄送大爐」今天舉辦「送大爐」、「犒兵賞將」、「謝神大戲」等活動，下午由 今年值年爐主汴頭村永慶宮暨十八張慶安宮恭送天上聖母暨聖大爐回伸港福安宮，沿途陣頭綿延，鑼鼓喧天，十分熱鬧，明年則由溪底村泰平宮接任聖大爐。

彰化縣文化局指出，「彰化新港十八庄送大爐」歷史可追溯至日治時期，當時伸港濱海，經泥沙淤積而形成海埔新生地，久而久之形成沙洲聚落，地區涵蓋十八庄，當地居民透過合作闢植開墾，加上商賈貿易帶來媽祖信仰，即以福安宮為中心，發起十八庄共同輪迎媽祖的信仰活動，海口文化與媽祖信仰為共同生活經驗，從此建立當地獨特且具凝聚力的信仰圈。

彰化縣文化局指出，「新港十八庄」涵蓋伸港全鄉共十四村與和美鎮一里，共15個村里共同動員舉行，除了年底「送大爐」主要民俗儀式之外，年初媽祖生暨釘符、七月普渡、秋季媽祖飛昇日等四大儀式貫穿一整年的年節行事，其中在送大爐儀式當中的「陣頭聘請」、「獻豬羊」與「擔飯擔」的準備上，從中可見輪值村里召集整合的用心及積極參與度。

文化局表示，「送大爐」更保留泉州人謝平安需在冬至前辦理完成的習俗，反映在地民間高度文化認同，進而展現在地具統合性及社會生活文化特色，足見歷史傳承的價值，因此「彰化新港十八庄送大爐」民俗活動2010年5月12日，經彰化縣政府登錄為民俗類無形文化資產。

今天的「彰化新港十八庄送大爐」民俗活動，午前由溪底村泰平宮奉送先鋒回宮繳旨，午後由汴頭村永慶宮暨十八張慶安宮恭送天上聖母暨聖大爐回宮，縣長王惠美及福安宮代表舉行稟告儀式，將在地居民的心願上達天聽，祈求媽祖持續保佑在地平安。