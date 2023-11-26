盧秀燕變絲滑「盧香香」 要台中市民打包這些「上車」

中國直播網紅鄭香香「絲滑」介紹商品方式爆紅，台中市長盧秀燕今化身「盧香香」登場，將台中生活品質第一，台積電、美光到台中設廠，治安全國第一等市政成績，絲滑包起讓市民一一打包「上車」。

盧秀燕將台中市政一一打包，模仿中國直播網紅鄭香香帶貨，包含搖滾台中、台中市民野餐日、媒體評比台中生活品質第一、最佳首長信任獎、台中購物節全國第一等，更成功引商美光、台積電等國際大廠投資。

盧秀燕更列舉台中治安全國第一、刑案數最低、暴力犯罪最低、重大破案率百分之百，感謝台中市警方協助。

影片最後更曝光，原來在一旁協助盧秀燕拍賣的工作人員，是有「台中F4」稱呼的國民黨籍4名青年立委參選人廖偉翔、黃健豪、林家興、羅廷瑋，手忙腳亂的狀況讓網友高呼「太可愛了吧！」高喊「上車」模樣更是氣勢磅礡。

盧秀燕更在留言處提醒市民，週末假期笑一笑有益身心健康，純屬娛樂效果，千萬不要揪團下單。