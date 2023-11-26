百歲阿嬤坐輪椅參賽...家族28人陪跑 支持伯立歐公益馬拉松

彰化馬拉松嘉年華今年最後一場的「伯立歐公益馬拉松」今天上午在二林鎮二林工商熱鬧開跑，最高齡的參賽者是大城鄉百歲盧阿嬤在家人推著輪椅參賽，全家族28人參加，相挺伯立歐家園。

「伯立歐公益馬拉松」今天由彰化縣長王惠美、彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛、活動代言人梁佑南與多位藝人、立委謝衣鳯、二林鎮長蔡詩傑、芳苑鄉長林保玲等人一起鳴槍開賽，吸引近3000名跑者參加。

王惠美表示，伯立歐公益馬拉松已邁入第10年，感謝跑者的愛心，活動盈餘將全數捐給伯利歐，伯利歐家園正在興建中，希望能提供給身障人士晚年安養的場域，也感謝伯立歐顧問團等辦了許多場的義賣活動，籌措伯利歐家園的興建經費，在這樣一場由身障團體主辦的大型活動，能喚起社會大眾對身心障礙議題及環境永續的關注，共同以愛及行動來關心我們身邊的人與環境。

陳忠盛表示，感謝善心人士10年來不離不棄的支持，對於一個身障社福團體要不假他人之手，靠自己的力量辦理大型的運動賽事，不是一件容易的事，感謝大家成為籌建伯立歐家園的陪跑員，伯利歐家園今年9月已動工，希望在大家的協助下能在2年內完成伯利歐家園。

伯立歐顧問團創團長楊奕強說，近年營建費用持續高漲，伯立歐家園的經費需1.8億元，目前還有將近9千萬元的缺口，期盼更多的人來關注身心障礙者就業及老年安養的問題，共同幫助伯立歐。

陪著百歲阿嬤來路跑的盧家媳婦謝育娟表示，家族已連續來第五年了，希望陪孩子參與健康且富有意義的活動。而第二高齡的91歲阿嬤是藝人馬國畢的阿嬤，父母、弟弟弟媳一家共8人前來。還有很少在螢光幕前亮相的元六一家四口也已參與多年。