百歲阿嬤坐輪椅參賽...家族28人陪跑 支持伯立歐公益馬拉松
彰化馬拉松嘉年華今年最後一場的「伯立歐公益馬拉松」今天上午在二林鎮二林工商熱鬧開跑，最高齡的參賽者是大城鄉百歲盧阿嬤在家人推著輪椅參賽，全家族28人參加，相挺伯立歐家園。
「伯立歐公益馬拉松」今天由彰化縣長王惠美、彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛、活動代言人梁佑南與多位藝人、立委謝衣鳯、二林鎮長蔡詩傑、芳苑鄉長林保玲等人一起鳴槍開賽，吸引近3000名跑者參加。
王惠美表示，伯立歐公益馬拉松已邁入第10年，感謝跑者的愛心，活動盈餘將全數捐給伯利歐，伯利歐家園正在興建中，希望能提供給身障人士晚年安養的場域，也感謝伯立歐顧問團等辦了許多場的義賣活動，籌措伯利歐家園的興建經費，在這樣一場由身障團體主辦的大型活動，能喚起社會大眾對身心障礙議題及環境永續的關注，共同以愛及行動來關心我們身邊的人與環境。
陳忠盛表示，感謝善心人士10年來不離不棄的支持，對於一個身障社福團體要不假他人之手，靠自己的力量辦理大型的運動賽事，不是一件容易的事，感謝大家成為籌建伯立歐家園的陪跑員，伯利歐家園今年9月已動工，希望在大家的協助下能在2年內完成伯利歐家園。
伯立歐顧問團創團長楊奕強說，近年營建費用持續高漲，伯立歐家園的經費需1.8億元，目前還有將近9千萬元的缺口，期盼更多的人來關注身心障礙者就業及老年安養的問題，共同幫助伯立歐。
陪著百歲阿嬤來路跑的盧家媳婦謝育娟表示，家族已連續來第五年了，希望陪孩子參與健康且富有意義的活動。而第二高齡的91歲阿嬤是藝人馬國畢的阿嬤，父母、弟弟弟媳一家共8人前來。還有很少在螢光幕前亮相的元六一家四口也已參與多年。
今年的活動代言人梁佑南與女兒方琦及藝人許仁杰等好友們從全國一起來相挺伯立歐家園，梁佑南說，今天到場的每一位，都是伯立歐家園的家人，家人間彼此互相支持是應該的，雖然還有近9千萬的建築經費需要大家支持，相信伯立歐家園在「所有家人」支持下，一定會順利完成。
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