不堪虧損及NCC卡關 新彰有線明年6月30日停止營業

彰化縣原本南、北彰化各有一家有線電視台，但2015年「新彰數位有線電視公司」加入北彰化經營，與凱擘有線電視進行慘烈的價格戰，新彰數位因不堪虧損，加上申請「有線電視系統經營執照」的董監事變更未獲NCC同意，宣布明年6月30日結束營業，彰化縣將回復「北凱擘、南三大」分治狀態。

新彰公司在公開信表示，對於員工會依勞基法規定處理，收視戶也會無縫接軌給其他同業，合約期間的權益不變。

縣府新聞處表示，依目前訊息是新彰公司內部的公告，如果確有其事，必須先呈報NCC，不管是否解散不再經營或者讓與，縣府的立場都是必須顧好收視戶權益，以及新彰員工的權益。

彰化縣有線電視系統自1999年開放以來，北彰化凱擘（新頻道）、南彰化三大（大彰化）」分治，因為網路發達，衝擊有線電視市場，造成訂戶急遽減少，加上光纖網路架設成本高昂，經營已十分困難，2015年由本土組合集資成立的「新彰數位有線電視公司」，加入北彰化經營，衝擊北彰化有線電視市場。

新彰有線電視為爭奪市場，採取價格戰，將月收視費從540元，殺到1、200元，與凱擘公司搶客戶，用戶衝到2萬多戶，讓凱擘公司甚至南彰化三大有線均飽受壓力，新彰的低價策格雖然讓收視戶大大受惠，但也造成嚴重虧損，公司投資成員曾經改組，依然難以挽回。

知情人士指出，直到2020年12月，新彰公司高層全面改組，並與凱擘達成默契，月收視費恢復540元。不過，新彰董監變更案卻遭國家通訊傳播委員會（NCC）卡關，理由是新彰與安泰銀談的貸款條件不利於經營，致4億資金無法自由運用。，