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影／南投草屯住宅區內要蓋廟 居民拉白布條抗議

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯新豐社區住家林立，當地卻要興建廟宇，恐影響居住安寧，居民拉白布條抗議要求停工。記者賴香珊／攝影
南投草屯新豐社區住家林立，當地卻要興建廟宇，恐影響居住安寧，居民拉白布條抗議要求停工。記者賴香珊／攝影

南投草屯新豐社區住家林立，當地2055地號國有學產地將興建廟宇，恐影響居住安寧，地方、縣府及廟方協商達成暫時停建共識，但廟方疑破壞協議施作電力工程，居民向民代陳情，今再拉白布條抗議，要求縣府、教育部釐清爭議並停工。

草屯新豐里辦公室指出，新豐地區為土地重劃區，原規劃多屬於住宅用地，因此周邊興建建築物均作住家，且高達7、8成以上，今年居民突然得知，新豐段2055地號國有學產地被民間資產管理公司承租，且要興建寺廟「紫受宮」，地方反彈。

當地居民認為，新豐社區住家林立，而該廟宇基地就位在住宅區內，興建後將有進香、遶境、法會、祭祀等活動衍生噪音、空氣等汙染，影響居住安寧及周邊交通；且該興建用地為教育部管轄的國有學產用地怎能同意供興建建物作寺廟使用。

地方民眾為此組成自救會，並有逾300多名里民連署反對，17日與廟方、縣府建設處等開會，三方於當天取得共識，待教育部釐清用地使用爭議前停止相關興建工程，未料廟方近期又施作電力工程，居民怒向民代陳情，今再拉白布條抗議。

縣議員蔡銘軒說，縣府與地方、廟方三方達成停建共識後，縣府卻未發文要求廟方停止興建，縣府應盡速發文給廟方及相關單位；另，該建地為學產用地卻要蓋廟恐違反學產不動產標租規定，要求公部門釐清爭議終止相關契約或土地使用權。

立委羅美玲辦公室表示，羅委員已發文至教育部要求盡快處理此案，後續會加強追蹤，並呼籲縣府撤銷建照；縣府則表示，該案由教育部核准用地才合法核發建照，同時多次發函告知教育部地方陳情意見，盼教育部審度評估該用地標租契約。

南投草屯新豐社區住家林立，當地卻要興建廟宇，恐影響居住安寧，居民拉白布條抗議要求停工。記者賴香珊／攝影
南投草屯新豐社區住家林立，當地卻要興建廟宇，恐影響居住安寧，居民拉白布條抗議要求停工。記者賴香珊／攝影
南投草屯新豐社區住家林立，當地卻要興建廟宇，恐影響居住安寧，居民拉白布條抗議要求停工。記者賴香珊／攝影
南投草屯新豐社區住家林立，當地卻要興建廟宇，恐影響居住安寧，居民拉白布條抗議要求停工。記者賴香珊／攝影

教育部 重劃區 法會

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