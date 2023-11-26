台中市民野餐日今登場 擴大4地舉辦 民讚人潮散更放鬆
「2023台中市民野餐日」今早盛大登場，去年首屆於中央公園舉辦，報名人潮踴躍、擠入上萬人，建設局今年擴大舉辦，於中央公園、葫蘆墩公園、鰲峰山公園、坪林森林公園4地同時舉辦，現場參與民眾認為，人潮分散後，活動空間寬闊、野餐品質提升，野餐起來較去年更舒服開心。
「台中市民野餐日」上午10時登場，今年原訂於5月舉行，怎料遇強降雨等氣候因素延期至今。野餐日去年吸引上萬人湧入中央公園，今年擴大舉辦，於「山海屯市」4區公園，包含中央公園、葫蘆墩公園、鰲峰山公園、坪林森林公園舉行。
市長盧秀燕身穿白襯衫、帶著自己的餐點參加野餐日；她說，野餐日原訂5月舉辦，受到天氣影響延至歲末，過去市府擔心在冬天空汙季舉辦戶外活動，因為空氣不好，但近年改善空汙成效良好、藍天白雲。
盧秀燕也提到，建設局主政「美樂地計畫」，新闢、改善約兩百座公園，希望市民「享用」公園、走出戶外，大家缺乏社交，享受戶外休閒時光，也希望明年野餐日可以遍地開花，擴大於每區都有公園野餐區，讓野餐日成為台中城市品牌、成為市民生活一部分。
廖姓市民去年也參加野餐日，今年也不缺席；他說，去年上萬人湧入中央公園，氣氛熱絡，今年分散四區，人潮分散，野餐空間寬闊，加上藍天白雲及優美音樂，確實更加輕鬆自在。
建設局陳大田表示，此次中央公園野餐日活動結合地景特色，將主舞台規畫於「老樹讀書區」，並安排開場表演、4地連線的開場儀式；每區均提供輕音樂饗宴、故事媽媽帶領「繪本說故事」、亦規畫有寵物健診區等，讓不只民眾，連毛小孩家人都能感受到悠閒假日時光。
台中市第六警分局也派出警員、中市刑大警犬隊派出警犬維護現場秩序與安全，盧秀燕也向市民介紹新進緝毒犬「Lala」、「Google」，吸引大小朋友爭相圍觀合照，場面熱鬧。
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