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社福團體遭詐團冒名 募款雪上加霜

聯合報／ 記者簡慧珍林佩均／連線報導
彰化家扶中心經常舉辦義賣活動，曾被詐騙集團假借義賣名義詐財。圖／彰化家扶中心提供
彰化家扶中心經常舉辦義賣活動，曾被詐騙集團假借義賣名義詐財。圖／彰化家扶中心提供

詐團無孔不入，華山基金會田尾天使站近期發現，詐團假借扣款金額錯誤，請捐款人解除合約重新扣款，民眾難辨真偽打消捐款念頭，定期捐款戶減少約1成，讓募款雪上加霜。弘道基金會、彰化家扶中心也都受害過，歹徒透過電話詐騙捐款或認購募款等，讓善心人士上當。警方呼籲，詐騙手法多，民眾應多查證。

華山台中東勢站謝姓捐助人，每年認購10分長者年菜，卻接獲電話要求解除捐款帳戶，捐助人向東勢站查證；另名50多歲林姓捐助人小額捐款多年，也接獲詐團電話指定ATM捐款，親自到東勢站詢問站長與志工，才知差點上當。

華山彰化田尾站也發現詐團打電話、發簡訊，要求捐助人改用ATM匯款到指定帳戶，捐助人擔心繼續捐款會引來詐騙騷擾，就停止定期定額捐款。田尾站大吐苦水，新冠疫情已使社會資源減少2至3成，詐團惡行造成捐助人卻步，初估使捐款減少約1成，社福團體營運倍加困難。

弘道老人基金會也遇到詐騙集團，專挑周五下班後打電話給民眾，要求贊助捐款到指定帳戶，或改現金捐款以ATM匯款到某帳戶，因緊接著周休二日很難查證；弘道為此增加24小時專人服務電話，內部資安升級，防堵詐團冒名行騙。

彰化家扶中心募款籌建員林兒童館，曾被冒名「義賣望遠鏡．捐助家扶建館」，因為過去彰化家扶從未賣過望遠鏡，善心人士懷疑，查證後才戳破詐騙伎倆。

彰化警方表示，詐團手法不斷翻新，民眾接到電話要求更改設定捐款方式、操作ATM的電話，應先結束通話，直接致電社福團體或撥打110查證，若接到要求捐款和更改捐款錯誤金額的簡訊，先看有沒有http:///的連結，如有就是詐騙，千萬不要點入，務必事先查證。

捐款 詐騙集團 彰化

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