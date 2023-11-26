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芬園寶藏寺 展出百年大符版畫

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化縣定古蹟芬園寶藏寺舉行奉祀「老大媽」300年慶，現場展出古文物，最特別的是百年媽祖大符版畫。圖／寶藏寺提供
彰化縣定古蹟芬園寶藏寺舉行奉祀「老大媽」300年慶，現場展出古文物，最特別的是百年媽祖大符版畫。圖／寶藏寺提供

彰化縣定古蹟芬園寶藏寺奉祀「老大媽」300年，廟方展出古文物，最特別的是百年媽祖大符版畫罕見曝光。廟方指出，從清末至今的大符版畫，長期被收藏起來，因中研院想進一步研究，廟方找了1、2年才找到，現場開放以複製拓版體驗DIY。

寶藏寺方表示，台灣早期物資匱乏，信徒無力迎請神像回家供奉，所以拓印神明版畫，迎回俗稱「大符」的「神禡」（紙製神像）奉祀；寶藏寺的媽祖大符版畫除了媽祖，還有千里眼和順風耳，因使用次數少，將文物收在倉庫，後來找不到，直到去年在不起眼紙箱中發現。

早期台灣中部三岩二寺，包括鹿港龍山寺、芬園寶藏寺以及花壇的虎山岩、社頭的清水岩與南投的八卦山麓的碧山岩。寶藏寺管委會昨舉行祝獻大典，邀請雅正齋南管樂團、玉琴軒北管樂團、高甲戲、北管戲、明世界布袋戲等現場表演。

彰化縣長王惠美到場說，彰化建縣300年，芬園寶藏寺請住奉祀老大媽300年慶；寶藏寺參與公私協力修復古蹟，廟方出資51%、官方出資49%，共同修復寺廟建築。

芬園寶藏寺總幹事吳明蒼表示，芬園寶藏寺在1672年（清康熙11年）時，原為供奉觀音佛祖的小寺，1723年芬園曾發生瘟疫，適逢鹿港天后宮媽祖「老大媽」遶境經過，曾暫駐駕為民紓困，後來鹿港天后宮要請媽祖回去卻請不動，擲筊請示後留在當地救濟，迄今300年。

鹿港天后宮 媽祖

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