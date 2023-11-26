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大甲國小新校舍落成 1.7億誰出成羅生門

聯合報／ 記者林佩均許維寧余采瀅／連線報導
台中市大甲國小東棟行政大樓昨天落成啟用，總經費1.7億餘元到底是誰出錢？中市府、教育部與立法院副院長蔡其昌各說各話。記者林佩均／攝影
台中市大甲國小東棟行政大樓昨天落成啟用，總經費1.7億餘元到底是誰出錢？中市府、教育部與立法院副院長蔡其昌各說各話。記者林佩均／攝影

台中市大甲國小東棟行政大樓昨天落成啟用，台中市長盧秀燕致詞說，向中央要錢不順利，只補助設計費300多萬元，改建經費1.7億元幾乎是中市府自己出。稍後到場的立法院副院長蔡其昌反駁，當初會勘時，國教署承諾補助4400萬元，「盧市長別造謠生事」。

教育部昨傍晚回應，教育部補助該校規設費376萬元， 依照中市教育局提報需求，核定109至111年度補助1.7億元，分年給予。中市府、教育部與蔡其昌三方說法都不同。台中市議員王立任說，大家各說各話，將要求市府在議會上，拿出證據說清楚。

盧秀燕近期抨擊中央補助不足，引發藍綠論戰，總統府秘書長林佳龍昨天在臉書說，盧任內市政延宕，捷運藍線改路線、巨蛋變更用地預算暴增等，卻歸因到他身上，建議專注市政。中市府反擊，捷運藍線、台中巨蛋、東豐快速道路、台鐵山海環線等，都是林前市長的4大爛攤子，盧承擔收拾殘局。

大甲國小創校126年，校舍老舊耐震力不足，陸續改建校舍。東棟行政大樓昨天落成，獲得國家卓越建設金質獎，盧秀燕揭牌受師生歡迎。盧致詞說，改建經費1.7億元，「我們向中央錢要的不順利，幾乎都是中市府出的預算」。

隨後蔡其昌到場，他說2020年舉辦會勘，還參與行政大樓拆除動土，中央補助300萬設計費，後續興建費用補助4400萬元，「盧市長講到建設就造謠生事」，讓人遺憾。

教育部表示，這棟校舍拆除重建補助，國教署107年度核定規設費376萬元，再依照中市教育局提報審查後，核定109至110年度，行政院一般補助款1.7億元，逐年給予3000萬、1.03億與3754.6萬元。

中市府表示，教育部所說的行政院一般補助款，就是地方稅收上繳後，再依比例撥回給市府，老舊校舍改建雖經教育部審查，但經費來自市庫。蔡其昌陣營說，當初核定4400萬元，後來中央一般計畫補助全額，等於補助更多。綠營議員說，將要求市府把所有中央補助項目，到議會算清楚。

教育部 蔡其昌

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