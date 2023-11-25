彰化二林頭一遭 百輛野營車環湖找回慢活

今晚來自各縣市百輛野營車圍繞彰化縣二林舊社代安宮，升起爐火炊食和露營。台中市的楊姓市民表示，來之前上網看代安宮資料，得知位在二林鎮郊區，今天停在湖前第一排視野很好，感覺不虛此行。

二林舊社代安宮建廟僅13年，主祀五府千歲，以五彩人工湖聞名。代安宮公關組主任洪慶明說，「野營伙伴」幹部上網查到二林舊社代安宮，5個月前會勘，認為環境符合他們野營需要的自然、慢活，號召車友同來野營，昨天已有車友先到，享受二林郊區的美好陽光與慵懶生活，今晚應有百輛野營車環湖。

二林舊社代安宮開放10個飲食攤進駐，邀請在地青農展售玉米、葡萄、花生等農特產品，二林薩克斯風樂團吹奏歌曲，代安宮安排竹桿舞等活動同樂，希望有更多遊客來二林觀光。楊姓台中市民表示，第一次來二林，車子停在湖前觀賞「無敵湖景」，心情相當愉悅。