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彰化二林頭一遭 百輛野營車環湖找回慢活

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
百輛野營車今晚沿著彰化縣二林舊社代安宮的人工湖周邊停車野炊和露營。記者簡慧珍／攝影
百輛野營車今晚沿著彰化縣二林舊社代安宮的人工湖周邊停車野炊和露營。記者簡慧珍／攝影

今晚來自各縣市百輛野營車圍繞彰化縣二林舊社代安宮，升起爐火炊食和露營。台中市的楊姓市民表示，來之前上網看代安宮資料，得知位在二林鎮郊區，今天停在湖前第一排視野很好，感覺不虛此行。

二林舊社代安宮建廟僅13年，主祀五府千歲，以五彩人工湖聞名。代安宮公關組主任洪慶明說，「野營伙伴」幹部上網查到二林舊社代安宮，5個月前會勘，認為環境符合他們野營需要的自然、慢活，號召車友同來野營，昨天已有車友先到，享受二林郊區的美好陽光與慵懶生活，今晚應有百輛野營車環湖。

二林舊社代安宮開放10個飲食攤進駐，邀請在地青農展售玉米、葡萄、花生等農特產品，二林薩克斯風樂團吹奏歌曲，代安宮安排竹桿舞等活動同樂，希望有更多遊客來二林觀光。楊姓台中市民表示，第一次來二林，車子停在湖前觀賞「無敵湖景」，心情相當愉悅。

台中市 青農 彰化

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