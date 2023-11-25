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林佳龍提醒盧秀燕市政延宕 中市府回擊：盧市長收拾殘局

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
總統府秘書長林佳龍今在臉書發文對盧秀燕市長提醒，指盧市長任內多項市政延宕；台中市府反擊說，林前市長任內造成許多爛攤，盧市長以媽媽持家的承擔收拾殘局。圖／擷取自林佳龍臉書
總統府秘書長林佳龍今在臉書發文對盧秀燕市長提醒，指盧市長任內多項市政延宕；台中市府反擊說，林前市長任內造成許多爛攤，盧市長以媽媽持家的承擔收拾殘局。圖／擷取自林佳龍臉書

總統府秘書長林佳龍今在臉書發文對盧秀燕市長提醒，指盧市長任內多項市政延宕，包括藍線捷運路線修改、巨蛋變更用地預算暴增百億、東豐快速道路嚴重延宕等。台中市府反擊說，林前市長所列舉項目，任內隨意更改路線、位置，造成許多爛攤，盧市長以媽媽持家的承擔收拾殘局，光是林前市長提的捷運藍線，東豐快、山手線、台中巨蛋4項，就是林前市長留下的四大爛攤。

林佳龍說，盧市長在台中執政已近5年，遠超過他在台中市府服務的時間，但至今仍持續將許多建設落後的問題，歸因於他身上，他感到無法理解。「他想提醒盧市長，城市的建設是向前跑的接力賽，請您專注自己的速度，才是台中之福。」

林佳龍說，過去東豐快速道路的第1、2標原採「隧道方案」，因地質安全有疑慮，且環評過程瑕疵，他上任後重啟環評，提出「河堤方案」，完整保留東豐綠廊，也將節省隧道方案的30億的可觀經費。2018年11月，第4、5標工程完工，他在擔任交通部長任內，也推動東豐快與豐勢交流道以高架跨越台3線銜接國4系統，包括豐潭段工程也預先留設接合板，以提供未來銜接運用。

林佳龍提到，過去因石岡居民不願打通隧道，他找出大甲溪兩岸替代道路與地方溝通，同時爭取中央保留該工程補助款，無奈盧市長上任後又再變更路線，現在不但預算又暴增，也遇土地徵收抗爭。若延續過去的規劃推動，2019年二階環評通後，2020、2021年若順利開工，現在東豐快可能已完工。

林佳龍指出，從台中這幾年來推動困難的重大建設來看，無論藍線捷運路線修改、批評山手線經濟效益低，海線鐵路高架雙軌化，雙軌化250多億由中央出資，高架化和地方分擔，盧市府卻一毛不付。包括國際會展中心工程延宕與經費問題、大車站計畫的變更讓經費甚至被撤銷、巨蛋變更用地預算暴增百億、清泉崗門戶計畫撤回又重啟、北屯社宅用地變賣給建商、台灣智慧營運塔甚至直接消失。

另外，水湳轉運中心甚至縮小建築量體規模，暴增預算外還取消直接連通國道高架專用道規劃，未來國道客運上下仍只能塞在中清路上，以及中火燃氣機組遲遲未能上線來協助減煤，一直到東豐快速道路爭議導致一再延宕等，多達數十項建設。

市府澄清說，捷運藍線，林前市長任內更改胡市長台灣大道路線，走向沙鹿無人重劃區，導致路線徵收困難，台中港區機廠位置更被林部長轄管的港務公司否定，其中緣由為何？令人匪夷所思。東豐快速道路，在林前市長任內推翻已通過的環評，無預警停工，導致興建成本至今大增，嚴重延宕，林前市長此時主動自己提出，勾起山城傷痛記憶，情何以堪？

市府強調，台中山手線，林佳龍市長送案後卸任，擔任交通部長時，被同黨執政的國發會表示，「前市府」所提報告22點不符審查要點而退回，如今拿來指責接手解決的盧市府，令大眾不解。更不用說台中巨蛋，林前市長更改胡市長規劃，遷址致使國民運動中心差點消失，並造成龐大交通隱憂，盧市長改回原址，才順利推動進展。

市府指出，僅以4建設為例，便出現如此多爛尾規劃，何況其他內容更不及備載？盧市長收拾殘局，反被始作俑者批評，實乃本末倒置。

林佳龍 捷運 環評

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