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台中企業揪團展愛 亮宇油封今為大肚600戶送暖

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
亮宇油封董事長陳春甘說，今年「點亮愛心、寰宇共善」善舉的訊息一發出，短短2小時、220萬經費就認捐額滿了，送暖600戶弱勢家庭。圖／亮宇油封提供
亮宇油封董事長陳春甘說，今年「點亮愛心、寰宇共善」善舉的訊息一發出，短短2小時、220萬經費就認捐額滿了，送暖600戶弱勢家庭。圖／亮宇油封提供

台中市大肚區在地企業亮宇油封董事長陳春甘今年號召107個企業與個人，購買米糧、食品、生活用品等物資，今天上午在廠區內舉辦「點亮愛心、寰宇共善」寒冬送暖活動，發放大肚區600戶弱勢家庭每戶22公斤的物資箱，並加碼1000元千元現金紅包送暖。

今天的送暖活動在大型長筒轉炮震撼聲響、噴射出七彩彩帶揭開序幕，「物資發放區」由裝滿物資的大紙箱疊出近40公尺愛心牆、每箱重達22公斤；物資箱內，從米糧、食品、罐頭、燕麥片、洗潔精、生活用品、保暖毛毯等等17項。

陳春甘說，她自幼清寒，與丈夫白手起家創業、自創品牌，經歷艱苦，不斷有貴人相助，於是把感恩化成公益行動，長期熱心公益，施棺、助學等。

陳春甘指出，亮宇油封成立46年，專精車用、機械、航太等用途的油封研發製造，自創品牌「LYO」與OEM雙軌策略行銷全球，三度獲頒國家品牌玉山獎等肯定。亮宇油封設廠在大肚區，回饋鄉里，寒冬物資發放默默連辦十多年，皆由公司全額捐輸。

她說明，近年不斷有企業好友與愛心人士希望響應，剛獲聘「行政院政務顧問」的她，今年歲末善舉的訊息一發出，短短2小時、220萬經費就認捐額滿了，107個企業與個人慷慨解囊，讓今年寒冬送暖更加順利、從容準備。

台中市社會局長廖靜芝到場頒發感謝狀給亮宇油封，並稱讚陳春甘散給正能量愈來愈驚人，送暖的弱勢家庭從去年520戶擴大到今年的600戶；大肚區公所也逐一頒發感謝狀，謝謝出錢出力的107個愛心企業與個人。

「點亮愛心、寰宇共善」寒冬送暖活動今登場，大肚區公所頒發感謝狀給107個愛心企業與個人。圖／亮宇油封提供
「點亮愛心、寰宇共善」寒冬送暖活動今登場，大肚區公所頒發感謝狀給107個愛心企業與個人。圖／亮宇油封提供
台中市「點亮愛心、寰宇共善」寒冬送暖活動今登場，發放大肚區600戶弱勢家庭愛心物資。圖／亮宇油封提供
台中市「點亮愛心、寰宇共善」寒冬送暖活動今登場，發放大肚區600戶弱勢家庭愛心物資。圖／亮宇油封提供
台中市「點亮愛心、寰宇共善」寒冬送暖活動今登場，大肚區弱勢家庭排隊領取愛心物資。圖／亮宇油封提供
台中市「點亮愛心、寰宇共善」寒冬送暖活動今登場，大肚區弱勢家庭排隊領取愛心物資。圖／亮宇油封提供

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