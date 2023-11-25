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被喜樂阿嬤感動 「厝邊」變志工服務近30年今榮退

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
喜樂志工隊今天改選隊長和幹部，新任隊長許盈米及幹部合影。記者簡慧珍／攝影
喜樂志工隊今天改選隊長和幹部，新任隊長許盈米及幹部合影。記者簡慧珍／攝影

「不是自己的孩子，瑪太太當作親生的來照顧，實在給人『足感心』。」瑪喜樂基金會志工王洪綠琴說，身為「厝邊」被瑪喜樂的行為感動，就加入志工行列一起照顧身障兒少，轉眼近30年過去，「今日退休真感恩」。

瑪喜樂基金會今（25日）舉辦第十五屆志工大會，表揚許盈米等8名服務傑出績優志工，歡送年滿80歲的王洪綠琴、墜玉雪兩名志工榮退。瑪喜樂基金會執行長林玉嫦表示，喜樂志工隊成立27年，現有近50名志工，願意追隨二林喜樂保育院創辦人瑪喜樂阿嬤的精神，用心照顧慢飛天使，基金會和保育院很感謝志工的愛心，希望更多民眾投入服務行列，成為促進社會美好的動力。

喜樂志工隊長廖御璇屆滿卸任，大會討論和投票，選出許盈米接任新會長一職，會中完成授旗象徵傳承希望，讓愛綿延。今年「退休」的兩名銀髮志工洪綠琴、墜玉雪，王洪綠琴今天到場，談到她是喜樂的鄰居，以前「瑪太太」瑪喜樂送身障孩子去上學，路過她家都會進去坐一坐閒聊，兩人結為好友，她順口說願當志工，瑪喜樂連說「歡迎」，一當就快30年。

王洪綠琴說，以前沒志工制度，她有空就去幫忙照顧身障孩子，後來有志工時數制度，她的兒孫都長大，就在保育院老師指導下從事志願服務工作，後來瑪喜樂臨終前喊著「綠琴」，讓她十分難忘，決定像瑪喜樂一樣照顧身障孩子，直到最近兩年雙腿開刀，行動較不方便，志工隊建議她「休息」，她其實很捨不得，以後有空會再探望身障孩子。

身障 鄰居 阿嬤

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