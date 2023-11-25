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芬園寶藏寺奉祀老大媽300年 媽祖大符版畫罕見曝光
彰化縣定古蹟芬園寶藏寺奉祀老大媽300年，昨起連續三天舉辦慶祝活動，現場展出古文物，其中最特別的是百年的媽祖大符版畫罕見曝光，廟方指出，從清末至今的大符版畫長期被收起來，因中研院想進一步研究，廟方找了1、2年才找到，活動這幾天民眾可現場體驗拓印DIY。
廟方說，台灣早期物資匱乏年代，許多信徒無力迎請神像回家供奉，所以拓印神明版畫，迎回俗稱「大符」的神禡（紙製神像）奉祀，呈現因應時代不同藝術；寶藏寺的媽祖大符版畫上除了有媽祖，還有千里眼和順風耳，過去因少使用廟方將文物收在倉庫，後來想找都找不到，直到去年在不起眼的紙箱中發現被用好幾層的紙包覆起來。
寶藏寺管理委員會今上午舉行祝獻大典，彰化縣長王惠美參與表示，彰化建縣300年，芬園寶藏寺也一連3天慶祝芬園寶藏寺奉祀老大媽300年慶；寶藏寺過去打破彰化縣的紀錄，一起公私協力修復古蹟，由廟方出資51%的經費，官方出資49%的經費，共同合力修復芬園寶藏寺。
這幾天慶祝活動邀請雅正齋南管樂團、玉琴軒北管樂團、高甲戲、北管戲、明世界布袋戲等現場表演，民眾也可參觀古文物展示、躦轎腳。
昔日稱台灣中部三岩二寺，包括鹿港龍山寺、芬園寶藏寺以及花壇的虎山岩、社頭的清水岩與南投的八卦山麓的碧山岩。
芬園寶藏寺總幹事吳明蒼表示，芬園寶藏寺在1672年(康熙11年)時，原為供奉觀音佛祖的小寺，經過51年，也就是1723年，芬園地區曾發生瘟疫，適逢鹿港天后宮媽祖老大媽遶境經過寶藏寺，曾暫駐駕為民紓困，後來鹿港天后宮要請媽祖回去卻請不動，因此擲筊請示媽祖是否要留在地方救濟，媽祖應允，所以在300年前寶藏寺因而增設聖母祠加奉鹿港天后宮老大媽，至今已有300年的歷史。
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