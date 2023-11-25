快訊

吳亦凡又中槍！媽媽道歉了 驚爆女藝人認被性侵

評／後院失火 前院踏不出 柯文哲進退失據

千萬富翁是你嗎？9-10月統一發票開獎了 千萬特別獎「72054514」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

芬園寶藏寺奉祀老大媽300年 媽祖大符版畫罕見曝光

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣定古蹟芬園寶藏寺奉祀老大媽300年，昨起連續三天舉辦慶祝活動，現場展出古文物，其中最特別的是百年的媽祖大符版畫罕見曝光。圖／寶藏寺提供
彰化縣定古蹟芬園寶藏寺奉祀老大媽300年，昨起連續三天舉辦慶祝活動，現場展出古文物，其中最特別的是百年的媽祖大符版畫罕見曝光。圖／寶藏寺提供

彰化縣定古蹟芬園寶藏寺奉祀老大媽300年，昨起連續三天舉辦慶祝活動，現場展出古文物，其中最特別的是百年的媽祖大符版畫罕見曝光，廟方指出，從清末至今的大符版畫長期被收起來，因中研院想進一步研究，廟方找了1、2年才找到，活動這幾天民眾可現場體驗拓印DIY。

廟方說，台灣早期物資匱乏年代，許多信徒無力迎請神像回家供奉，所以拓印神明版畫，迎回俗稱「大符」的神禡（紙製神像）奉祀，呈現因應時代不同藝術；寶藏寺的媽祖大符版畫上除了有媽祖，還有千里眼和順風耳，過去因少使用廟方將文物收在倉庫，後來想找都找不到，直到去年在不起眼的紙箱中發現被用好幾層的紙包覆起來。

寶藏寺管理委員會今上午舉行祝獻大典，彰化縣長王惠美參與表示，彰化建縣300年，芬園寶藏寺也一連3天慶祝芬園寶藏寺奉祀老大媽300年慶；寶藏寺過去打破彰化縣的紀錄，一起公私協力修復古蹟，由廟方出資51%的經費，官方出資49%的經費，共同合力修復芬園寶藏寺。

這幾天慶祝活動邀請雅正齋南管樂團、玉琴軒北管樂團、高甲戲、北管戲、明世界布袋戲等現場表演，民眾也可參觀古文物展示、躦轎腳。

昔日稱台灣中部三岩二寺，包括鹿港龍山寺、芬園寶藏寺以及花壇的虎山岩、社頭的清水岩與南投的八卦山麓的碧山岩。

芬園寶藏寺總幹事吳明蒼表示，芬園寶藏寺在1672年(康熙11年)時，原為供奉觀音佛祖的小寺，經過51年，也就是1723年，芬園地區曾發生瘟疫，適逢鹿港天后宮媽祖老大媽遶境經過寶藏寺，曾暫駐駕為民紓困，後來鹿港天后宮要請媽祖回去卻請不動，因此擲筊請示媽祖是否要留在地方救濟，媽祖應允，所以在300年前寶藏寺因而增設聖母祠加奉鹿港天后宮老大媽，至今已有300年的歷史。

彰化縣定古蹟芬園寶藏寺奉祀老大媽300年，昨起連續三天舉辦慶祝活動，今天一連串的表演節目。記者林敬家／攝影
彰化縣定古蹟芬園寶藏寺奉祀老大媽300年，昨起連續三天舉辦慶祝活動，今天一連串的表演節目。記者林敬家／攝影
彰化縣定古蹟芬園寶藏寺奉祀老大媽300年，昨起連續三天舉辦慶祝活動，現場展出古文物，最特別的是百年的媽祖大符版畫罕見曝光。圖／寶藏寺提供
彰化縣定古蹟芬園寶藏寺奉祀老大媽300年，昨起連續三天舉辦慶祝活動，現場展出古文物，最特別的是百年的媽祖大符版畫罕見曝光。圖／寶藏寺提供
彰化縣定古蹟芬園寶藏寺奉祀老大媽300年，昨起連續三天舉辦慶祝活動。記者林敬家／攝影
彰化縣定古蹟芬園寶藏寺奉祀老大媽300年，昨起連續三天舉辦慶祝活動。記者林敬家／攝影

鹿港天后宮 媽祖 古蹟 彰化

延伸閱讀

添吉祥又有神助 汐止議員備白沙屯媽祖掛曆大方送

守護偏鄉38年！獲國際期刊肯定 媽祖醫院今天過生日

土地公代管的機車不翼而飛？ 台中警查出跑到媽祖面前

影／華僑感應媽祖的願望 敬獻90萬元鳳袍為東螺祖廟媽祖換新裝

相關新聞

芬園寶藏寺奉祀老大媽300年 媽祖大符版畫罕見曝光

彰化縣定古蹟芬園寶藏寺奉祀老大媽300年，昨起連續三天舉辦慶祝活動，現場展出古文物，其中最特別的是百年的媽祖大符版畫罕見...

影／盧秀燕這句話讓綠營騷動 半小時後蔡其昌現身這樣說

隔空交火！台中市大甲國小今校慶暨行政大樓啟用典禮，台中市長盧秀燕致詞說，改建經費需1.7億餘元，「但我們中央錢要的不順利...

新社花海暨台中國際花毯節如仙境 開幕兩周逾200萬人次參觀

「新社花海暨台中國際花毯節」11月11日開幕，短短7天參觀人次就破百萬，相較上一屆2020年提早兩日達標。據最新統計，截...

球迷開心！台中洲際職棒球場 斥資1.1億元改善空調、廁所

台灣職業棒球場硬體設備，長期受球迷及球隊詬病，立法院副院長蔡其昌爭取64億元預算，進行全台各地職業棒球場整修改善，昨與相...

台中野餐日 邀市民演名畫

「台中市民野餐日」明天在豐原葫蘆墩公園第5區登場，台中觀旅局宣傳海報以法國印象派畫家秀拉「星期日午後的嘉特島」作品為靈感...

台中燒烤店加嚴列管 業者盼輔導

台中市有上千家燒烤店，燒烤味對食客是美味，對周邊住戶卻成夢魘。議員質疑，台中市對燒烤店異味列管標準太寬鬆，只有6家納入列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。