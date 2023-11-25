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影／盧秀燕這句話讓綠營騷動 半小時後蔡其昌現身這樣說

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市長盧秀燕致詞說，大甲國小行政大樓改建經費需1.75億餘元，「但我們中央錢要的不順利，只要到了300萬元」，讓坐在後方的民進黨議員施志昌(紅色箭頭處)臉色大變，數度詢問鄰座中市教育局長蔣偉民。記者林佩均／攝影
台中市長盧秀燕致詞說，大甲國小行政大樓改建經費需1.75億餘元，「但我們中央錢要的不順利，只要到了300萬元」，讓坐在後方的民進黨議員施志昌(紅色箭頭處)臉色大變，數度詢問鄰座中市教育局長蔣偉民。記者林佩均／攝影

隔空交火！台中市大甲國小今校慶暨行政大樓啟用典禮，台中市長盧秀燕致詞說，改建經費需1.7億餘元，「但我們中央錢要的不順利，只要到了300萬元」，讓坐在後方的民進黨議員施志昌臉色大變，數度詢問中市教育局長蔣偉民；立法院副院長蔡其昌隨後到校說，當初爭取教育部4400萬元，要市長「不要造謠惹事」。教育局說，蔡副院長所指中央補助經費是６年前興建完工的「北棟」校舍，非今日完工的「東棟」行政大樓。

今天上午，盧秀燕出席大甲國小校慶暨行政大樓啟用典禮，市議員施志昌、李文傑、楊啟邦、前立委蔡壁如等人到場，均列席入座。

盧秀燕上台致詞表示，大甲國小126歲，東棟行政大樓已經十多年，改建經費龐大，需要1.7億餘元，「好大好大的錢，但我們中央錢要的不順利，只要到了300萬元，1.7億元左右是市府編列預算，整棟大樓幾乎都是台中市政府的預算」。

此時坐在後方貴賓席的施志昌立即轉頭，數度問鄰座的蔣偉民「300萬元？」施志昌再轉看盧背影，再問蔣「300萬元？」臉色大變，2人不停翻閱蔣手中的書面資料。

半小時後，蔡其昌趕赴大甲國小，蔡其昌表示，當時他參與行政大樓拆除動土，這棟設計費中央補助300多萬元、興建費用補助4400萬元，很清楚是中央、地方一起合作。

「盧市長每次講到建設都造謠惹事，我們覺得很遺憾」，蔡其昌指出，市長是大家的大家長，市長要展現能力去中央要預算，而非將責任推卸給民意代表；隨後蔡其昌上台致詞表示，地方建設不要分朝野藍綠、中央或地方，這棟建築物中央出資4400萬元。

台中市教育局澄清，盧市長是指大甲國小「東棟」行政大樓興建預算，由教育部於107年提供大甲國小計劃型補助經費319萬6000元、台中市政府補助56萬4000元，109至111年度再由巿府分年編列預算，計1億7054萬6000元經費支應。

教育局指出，蔡副院長所指中央補助4000多萬元，為６年前已興建完工的「北棟」校舍，不是今天完工的東棟行政大樓。

台中市長盧秀燕致詞說，大甲國小行政大樓改建經費需1.75億餘元，「但我們中央錢要的不順利，只要到了300萬元」，讓坐在後方的民進黨議員施志昌(紅色箭頭處)臉色大變，數度詢問鄰座中市教育局長蔣偉民。記者林佩均／攝影
台中市長盧秀燕致詞說，大甲國小行政大樓改建經費需1.75億餘元，「但我們中央錢要的不順利，只要到了300萬元」，讓坐在後方的民進黨議員施志昌(紅色箭頭處)臉色大變，數度詢問鄰座中市教育局長蔣偉民。記者林佩均／攝影

蔡其昌 盧秀燕 台中市

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