球迷開心！台中洲際職棒球場 斥資1.1億元改善空調、廁所

台灣職業棒球場硬體設備，長期受球迷及球隊詬病，立法院副院長蔡其昌爭取64億元預算，進行全台各地職業棒球場整修改善，昨與相關單位到台中洲際職棒球場會勘，將斥資1.1億元增設廁所、記者席、休息室，球場油漆與中央空調改善，最快明年1月施工。

昨蔡其昌與教育部體育署主任秘書呂忠仁、台中市運動局長李昱叡、中華職業棒球大聯盟秘書長楊清瓏、中國信託育樂股份有限公司領隊中信兄弟領隊劉志威及午資開發股份有限公司等人到台中洲際棒球場會勘。

蔡其昌表示，台灣職業球場的硬體設備問題，許多民眾向他反應，他爭取總經費1億1100萬元，要針對台中洲際棒球場進行改善工程，期盼完工後提供給球迷及球員升级版的棒球場，盡情享受觀賽樂趣，帶動我國職業棒球運動產業發展。

洲際棒球場改善工程由中央補助近5000萬元，另5000萬元由市政府與午資開發公司依照契約精神的分配比例分攤，預計將增設廁所、記者席、休息室，球場整體油漆與中央空調改善。

蔡其昌說，因為洲際棒球場今年仍有比賽跟演唱會，預估明年1月才能施工，在以不影響日後開幕狀況下，進行改善工程，時間安排將請各單位進行細部協調。

教育部體育署指出，會勘台中洲際棒球場初步補助經費約為5000萬元，後續請市府與相關單位盡快共商，把計畫送入體育署，盡快審議核定。