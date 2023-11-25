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憂未來難營運 議員籲「綠美圖」重新定位

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市水湳經貿園區的「台中綠美圖」由日本知名建築師妹島和世參與設計，實現公園中的圖書館、森林中的美術館。圖／台中市政府提供
台中市水湳經貿園區的「台中綠美圖」由日本知名建築師妹島和世參與設計，實現公園中的圖書館、森林中的美術館。圖／台中市政府提供

台中綠美圖由日本建築師妹島和世設計，工程進度87%，預計2025年底開館；市府明年度編列籌備預算4380萬元，要打造當代與現代藝術特色。藍綠議員批評，全世界都在追求「當代藝術」，很難玩出特色，要求重新定位，否則影響後續營運。文化局長陳佳君表示，綠美圖定位會再聚焦。

台中綠美圖位於水湳園區，由知名建築師設計，結合美術館與圖書館，以8個空間量體外罩金屬擴張網，打造獨特的空間體驗；圖書館打造全齡閱讀空間，美術館則規畫走現代藝術創作。

國民黨議員李中批評，當代藝術全世界都在做，一樣的題目，很難再玩出特色，台中美食這麼多，味覺美術館或許是可行方向；台灣的建築設計、美術設計、工業設計都具實力與成就，也可以作為主題，建議市府換主題，不然就浪費了這筆公帑。

民進黨議員江肇國說，綠美圖未來定位真的要清楚，否則開館後，要如何支持營運？民進黨議員王立任說，視覺藝術是普遍被大眾熟悉的，但現今媒體平台多元，視覺藝術相對容易被忽略，如何找出特色，需要好好思考。

文化局長陳佳君表示，綠美圖目前工程進度87%，力拼今年底、明年初完工，預計2025年底開館，2022年、2023年購書經費已從5000萬元增至1億元，目前已購入33萬冊，預計開館時可達到50萬冊館藏。

陳佳君強調，綠美圖以當代及現代美術館為定位，定位會從大方向逐漸聚焦，針對味覺美食及工業設計等主題，都會納入未來參考的方向。

綠美圖 建築師

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